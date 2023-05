Wax in finale ad Amici: la mamma, il papà e il fratello. La lettera di Arisa

Milano, 14 maggio 2023 – Un percorso turbolento, tra difficoltà e soddisfazioni. Ma nonostante tutto, Wax (all’anagrafe Matteo Lucido), giovane cantante milanese, è arrivato alla finale di Amici di Maria De Filippi. Insieme a lui altri tre alunni della scuola: la cantante Angelina Mango e i ballerini Isobel Kinnear e Mattia Zenzola.

Wax si è appassionato alla musica fin da piccolo suonando il violino. Poi, ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta. E da quel momento non ha mai abbandonato la musica. Ha da subito mostrato un carattere esplosivo, ma allo stesso tempo ha mantenuto grande riservatezza riguardo la sua vita privata e la sua famiglia.

Il nome dei genitori di Wax è stato rivelato solo qualche giorno fa, durante una canzone a loro dedicata, che ha eseguito dopo averli incontrati in studio, dopo otto mesi di lontananza: la madre Maura è una pittrice affermata e il padre si chiama Enrico. Durante l'incontro, i genitori hanno incoraggiato il figlio a perseguire i suoi sogni e gli hanno detto di non dimenticare che sono proprio loro la “cassaforte della sua libertà”. Non solo, entrambi hanno portato dei regali per lui: la mamma un suo quadro raffigurante una piovra, il papà una catenina. Pur essendo separati, hanno deciso di supportare Wax in questa avventura mano nella mano.

Il cantante ha un fratello più grande di nome Pietro, che lavora come personal trainer. Non solo, anche lui canta e ha un nome d'arte: Bacio (profilo Instagram @baciogitano). Qualche giorno fa è uscito con il suo primo singolo "Distante".

Wax è entrato nel talent sotto la guida di Arisa. Il suo percorso all'interno della trasmissione è stato turbolento sin dall'inizio, un carattere esplosivo che ha toccato Maria De Filippi nei casting, ma anche Rudy Zerbi e la sua insegnante: dal Noce-moscata gate nel giorno di Capodanno alle polemiche con i giornalisti non abbastanza soddisfatti delle sue esibizioni durante il serale. Ma alla fine il cantante milanese ha raggiunto il suo obiettivo e si è conquistato la tanto ambita finale.

Alla vigilia della finale, Arisa ha scritto una lunga lettera al suo allievo, condivisa su Instagram, che inizia con parole molto dolci: “Ora sì che puoi brillare come la stella che illuminava il tuo quartiere quando eri bambino e anche di più”. Poi, l’insegnante ha ammesso : “Mi hai fatto rischiare un paio d’infarti per le tue marachelle, ridere di gusto più volte per la tua simpatia travolgente ed emozionare sempre, per tutte le volte che il tuo cuore imbronciato nonostante tu volessi tenerlo indietro si è fatto avanti, perché è troppo grande per ascoltare la paure. Domani (oggi ndr) la finale, e mentre ci penso mi si spezza il respiro perché è stato bello conoscerti e so che mi mancherai”.

Arisa si è poi detta dispiaciuta per non essere riuscita a dimostrargli la stima che prova nei suoi confronti: “Mi dispiace se a volte non sono riuscita ad esprimere quello che sento davvero riguardo al tuo talento e al tuo estro inconfondibile. Io sono una ansiosa e l’emozione si mangia le parole”. E una confessione: “Sappi che ho desiderato tante volte di essere come te, che vai a testa alta contro il mondo, che sei un guerriero che ci tiene davvero ai suoi sogni e mette in pista tutto quello che ha per realizzarli. Tu non ci crederai ma mi hai insegnato tanto. Mi hai dato la spinta per tornare, per crederci ancora. Significa che sei grande, che sei diventato l’esempio che volevi essere e non solo per me".

Infine, altri complimenti: “In giro per strada tutti mi chiedono di te perché ti amano. Lo meriti per quello che ti si legge dentro e perché sei tanto tanto bravo. Complimenti. In bocca al lupo dalla tua prof. sgangherata, orgogliosissima e grata. Sei un ragazzo speciale, sii per bene, viaggia nella luce e vedrai quanti doni dalla vita avrai”.

Il 26 maggio esce con il suo EP omonimo ”Wax” - etichetta 21co/Warner music Italy Pubblicazioni: “Turista per sempre” prodotto da Shune; “Ballerine e Guantoni” prodotto da Dardust; “Grazie” prodotto da Takagi & Ketra e Jvli e “Anni 70” prodotto da Merk&Kremont (ITACA).