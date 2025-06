A Villa Cusani è sfida fra cantanti

Le sfide tra cantanti, il fascino della magia e dell’illusionismo per i più piccoli e l’energia del pop-rock per ballare. Due giornate all’insegna delle note e del divertimento nel fresco degli spazi di Villa Cusani-Confalonieri a Carate: sono le serate musicali che si terranno nel weekend nell’ambito della rassegna “E...state a Carate“, promosse dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Sabato dalle 21 saranno di scena i talenti vocali schierati dal concorso canoro “Carate in Canto“.

Domenica si partirà già dal pomeriggio con l’intrattenimento per bambini proposto dallo spettacolo di magia del Mago Edwyn, mentre alle 21 tornerà la musica dal vivo con un concerto dei Fine Brains, cover band di taglio pop-rock, con influenze soul e blues, che farà scatenare su alcune delle canzoni più famose del pop e del rock italiano e internazionale.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero.

F.L.