A Usmate torna “Parcoscenico“. Spettacoli fino al 12 luglio

Torna Parcoscenico, la rassegna estiva che da dieci anni trasforma il parco di Villa Scaccabarozzi a Usmate in un palco sotto le stelle. Fino al 12 luglio, teatro, musica, danza e arte uno dei luoghi più suggestivi del borgo con un programma di eventi culturali pensato per tutte le età. Organizzata dal Comune in collaborazione con la Consulta Cultura e l’Associazione Amici della Cappella Giulini, la kermesse si distingue per l’ambientazione immersiva e la varietà delle proposte artistiche.

A completare il programma, la mostra “Visionaria 2025“, un’installazione che unisce fotografia e poesia, firmata da Paola Fadini e Valentina Meregalli (Art Feelings), ospitata nel parco della Villa il 3, 6 e 11 luglio. Il progetto, realizzato con il concorso della Regione nell’ambito del bando Lombardia Style per valorizzare il turismo culturale nei territori, vede la partecipazione di Usmate Velate in partenariato con Lesmo, Camparada, Triuggio e Albiate, l’obiettivo "dare vita a una rete di eventi estivi condivisi". "Un’edizione speciale – dice Chiara Maggiolini, assessora alla Cultura – ci sono artisti italiani e internazionali. Offrire occasioni di incontro d’estate, valorizzando spazi importanti, è un impegno che portiamo avanti con dedizione, come contribuire, grazie alla partnership costruita con altri Comuni, a farli conoscere e apprezzare anche a chi arriva da fuori".

Bar.Cal.