Un luglio in musica sotto le stelle a Cologno Monzese

Parte domani il primo evento di "Note d’estate", la rassegna di eventi che animerà Cologno Monzese nel mese di luglio. Fino al 26 luglio il centro storico e i parchi cittadini ospiteranno concerti, street food, sport e tanto altro. Si inizia domani alle 21 nel cortile esterno di Villa Casati: il duo Davide Laurenti & Katia con la sua musica accompagnerà il pubblico in una serata danzante ricca di divertimento.

Sabato stessa ora e stessa location per lo spettacolo musicale "80 voglia di 90 e 2000 Party Band", per ripercorrere gli ultimi tre decenni attraverso i brani più famosi. Domenica il salotto del centro storico si trasformerà in un grande karaoke grazie all’associazione CasaFox, che sul territorio ha anche una radio. Il primo appuntamento della settimana prossima sarà venerdì 11 luglio con un doppio appuntamento: la silent disco in piazza XI Febbraio e la serata danzante con il trio Juke Box nel cortile di Villa Casati. La.La.