A Mantova esplode la primavera

Non solo il Festivaletteratura: anche in primavera c’è un appuntamento ad animare le architetture spettacolari della città sul Mincio, Mantova Fiorita, in programma proprio questo weekend. Domani e dopodomani, 26 e 27 aprile, il centro storico di Mantova si trasforma in un giardino a cielo aperto per abitanti e turisti appassionati del connubio tra arte e natura, tra esposizioni di fiori rari e pregiati, laboratori di giardinaggio, conferenze e incontri tra le vie e le piazze più iconiche della città, arricchite dalle installazioni realizzate da florovivaisti e artisti.

In piazza Sordello, oltre a prodotti artigianali e di aziende agricole in omaggio al tema della sostenibilità, si troveranno l’area dei giochi antichi e i laboratori, didattici, esperienziali e creativi, per bambini e per adulti: si potrà imparare a creare mandala o coroncine di fiori, o un terrarium, e i più piccoli potranno fare i primi passi con la piantumazione. Una novità dell’edizione 2025 sarà un’opera realizzata apposta dal designer Daniel Bund, famoso per i peluche Trudi: il suo FloraBund è un giardino onirico di due metri per due creato con tecniche di pittura, scultura e centinaia di fiori, veri e riprodotti. Molto attesa anche l’installazione di una carrozza con cavalli realizzata con l’arte topiaria (quella di dare forme particolari alle chiome di alberi e arbusti) in piazza Broletto, e poi olivi secolari e auto d’epoca decorate coi fiori in piazza Sordello e un set "instagrammabile" alla Rotonda di San Lorenzo. Colonna sonora, la musica di strada: sabato il cantautore Tao si esibirà sul suo pullmino Wolkswagen degli anni 70, domenica sarà BrassatoDrum a far ballare il centro di Mantova tra bossa, rumba, blues, swing, ska e funky. Gi. Bo.