Violenza sulle donne in Lombardia: record di chiamate al 1522, il numero anti-stalking

Brescia, 1 novembre 2024 – I conti si faranno a fine anno, ma il 2024 potrebbe segnare un nuovo record per le chiamate al numero 1522 in tutte le province lombarde. Il numero è stato attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità per sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne, in linea con quanto definito all’interno della Convenzione di Istanbul. Nel 2009 ha iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking. L’Istat ha da poco pubblicato i dati per provincia delle chiamate arrivate al 1522.

I numeri evidenziano un incremento generalizzato nel 2024, che può essere frutto della maggiore conoscenza e di maggiore sensibilità, anche a seguito di fatti di cronaca che hanno colpito particolarmente tutta la popolazione, in particolare l’omicidio di Giulia Cecchettin. Le chiamate nei primi due trimestri del 2024, a livello lombardo, sono ad esempio il doppio di tutte quelle arrivate nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Proiettandolo sull’intero anno, si arriva al record di 7500 chiamate, ma i numeri potrebbero essere anche più alti, perché nell’ultimo trimestre dell’anno la celebrazione della giornata della violenza contro le donne del 25 novembre genera un costante picco delle chiamate sia da parte delle vittime che di utenti.

Tra le province, confrontando la stima del totale del 2024 con le chiamate del 2013, gli incrementi maggiori si sono registrati a Sondrio (quasi il 72% in più), nel Cremonese (+58%), in provincia di Lecco (+56%); nel Bresciano, si parla del 42% in più di chiamate, nella Bergamasca +20%, a Como +42%.

Cosa succede quando si attiva il 1522? Le operatrici dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati. Il 1522 sostiene l’emersione della domanda di aiuto, con assoluta garanzia di anonimato. Entrando nel dettaglio delle motivazioni, la maggior parte degli utenti chiama per avere informazioni, segno comunque che sta attraversando, direttamente o indirettamente, un problema di violenza.

Andando a guardare, tuttavia, i dati riferibili unicamente alle vittime, il trend si conferma in aumento, con un 2024 che, in due soli trimestri, ha già visto 1489 telefonate di vittime di violenza, di cui 128 nel Bresciano, 115 nella Bergamasca, 81 a Como, 46 nella provincia di Lecco, 19 in quella di Sondrio. Facendo una proiezione su tutto l’anno, nel 2024 si arriverebbe quasi a quota 3mila vittime, il numero più alto negli ultimi 10 anni. Ad oggi, di fatti, 20mila donne si sono rivolte al 1522 dal 2013, in qualità di vittime di violenza.