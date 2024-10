Molestie sessuali durante le visite, medico aziendale condannato a cinque anni e 4 mesi di carcere

Cinque anni e quattro mesi di carcere per il medico accusato di aver palpeggiato cinque donne durante una visita sul luogo di lavoro. Questa la sentenza che la giudice Elisa Mombelli ha emesso dopo aver ascoltato le tesi dell’accusa, che voleva una condanna a cinque anni e otto mesi e quelle della difesa, che chiedeva l’assoluzione.

I fatti riguardano le visite mediche il medico aveva effettuato in un’azienda di Crema a fine gennaio. Al termine della consulenza, cinque donne lo avevano accusato di esser andato ben oltre la semplice visita medica, ma di averle palpeggiate. E avevano denunciato. Nel mese di marzo il medico era stato sospeso dalla professione e messo ai domiciliari, dove è tuttora detenuto.

Il processo era partito in luglio con le testimonianze di tutte e cinque le donne accusatrici, ma al momento di tirare le somme il medico aveva annunciato il cambio dei difensori, incaricando due legali Napoli, Emiliano Rossi e Sergio Stravino, i quali avevano chiesto e ottenuto tempo per studiare la difesa. Rinvio a metà ottobre, quando in aula si è tornati per le arringhe difensive e le richieste da entrambe le parti.

La sentenza, ora: condanna a cinque anni e quattro mesi. “Aspetto di leggere le motivazioni – ha detto l’avvocato Stravino – ma di certo presenteremo appello. Abbiamo perso una battaglia, non la guerra”.