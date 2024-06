Ultimo giorno di scuola 2024: quando a Milano e in Lombardia. E per il nuovo anno quando si riparte?

Milano – Il calendario scolastico della Regione Lombardia recita ufficialmente che l’ultimo giorno di scuola in regione è previsto per l’8 giugno 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (il 29 giugno 2024 per le scuole dell’infanzia). In realtà per molte scuole l’ultima campanella dell’anno scatta già oggi, a causa delle elezioni europee (e amministrative in 961 Comuni lombardi) in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. Per gli studenti all’ultimo anno di superiori arriva il momento della maturità 2024: la prima prova si terrà mercoledì 19 giugno, la seconda giovedì 20.

I centri estivi

E per tante famiglie le prossime settimane saranno nel segno dei centri estivi, con un costo medio per una settimana di circa 175 euro al Nord d’Italia. Secondo quanto emerge dall'analisi realizzata da Adoc ed Eures sulla base dei costi dei campus per bambini Milano – ancora una volta – è la città più cara, con un prezzo medio a settimana di 218 euro, che scende a 176 se viene preferita l'opzione di orario ridotto rispetto al tempo pieno. Proiettando il costo medio a settimana per otto settimane di centro, una famiglia spenderebbe in media 1,234 euro per un figlio, che salirebbero a 2.382 nel caso di due iscritti ai campus.

Quando si torna a scuola dopo l’estate? Le date in Lombardia

Dopo la lunga pausa estiva quando riprenderanno le elezioni? La Regione ha già definito il calendario del prossimo anno scolastico. Le lezioni inizieranno il 5 settembre 2024 per le scuole dell’infanzia e il 12 settembre 2024 per tutti gli altri ordini e gradi di istruzione nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Salva resta la possibilità, per tutte le scuole, di un avvio anticipato dell’anno scolastico "per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio", come si legge nel provvedimento della Direzione generale Istruzione della Regione. La fine delle lezioni è fissata al 7 giugno 2025 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale e al 30 giugno 2025 per le scuole dell’infanzia.