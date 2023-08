Tunnel del San Gottardo chiuso, tempi lunghi per la riapertura: treni passeggeri solo nel 2024

Tempi lunghi per la riapertura della Galleria del San Gottardo, danneggiata dal deragliamento di un treno merci avvenuto il 10 agosto scorso. Le Ferrovie Svizzere hanno infatti annunciato che i lavori per il ripristino della galleria di base dureranno diversi mesi: i treni merci dovrebbero tornare a transitare a partire dal prossimo 23 agosto, mentre il traffico viaggiatori continuerà a essere deviato sulla linea panoramica del San Gottardo. Per un ritorno alla normalità su tutto il tunnel bisognerà aspettare fino all’inizio del 2024.

“La galleria di base del San Gottardo – ha detto Vincent Ducrot, amministratore delegato delle Ferrovie Svizzere – è uno dei tunnel più sicuri al mondo. È stato quindi un duro colpo per noi apprendere che si tratta di un incidente di una simile portata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma purtroppo ingenti danni materiali”.

“Desideriamo quindi scusarci per queste circostanze eccezionali – ha detto ancora Ducrot – Le squadre impiegate stanno facendo tutto il possibile affinché il traffico ferroviario attraverso la galleria di base del San Gottardo possa essere ripreso il prima possibile garantendo la sicurezza”.

L’incidente è avvenuto giovedì 10 agosto nella stazione multifunzione di Faido all’interno della canna Ovest del tunnel: parte di un convoglio ferroviario adibito al trasporto merci – alcune delle quali classificate come pericolose – diretto a Nord è deragliato, causando danni sia alle rotaie che alle strutture della galleria. Nell’incidente nessuno è rimasto ferito e Ferrovie Svizzera ha precisato che il materiale pericoloso trasportato non si è disperso.