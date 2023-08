San Gottardo fuori uso Treno merci deragliato Il tunnel rimarrà chiuso fino a dopo Ferragosto

di Roberto Canali

Le disavventure capitano a tutti e le Ferrovie Federali Svizzere, celebri in tutto il mondo per la loro proverbiale puntualità, da tempo non rappresentano più un’eccezione. L’ultima disavventura è capitata giovedì a un treno merci che all’ora di pranzo stava percorrendo il tunnel del San Gottardo, una meraviglia dell’ingegneria con i suoi 51 chilometri di lunghezza, e per ragioni ancora da stabilire è deragliato quando era giunto a metà del suo percorso, all’altezza della stazione multifunzione di Faido.

Anche se non ci sono stati feriti è subito stata chiara la gravità dell’incidente che ha costretto a interrompere la principale direttrice del traffico ferroviario tra la Svizzera tedesca e il Canton Ticino, e indirettamente la porta d’accesso all’Italia per le merci e soprattutto i turisti in arrivo da Nord Europa. "Il deragliamento ha fortemente danneggiato il sistema di binari e un cancello di cambio corsia nella galleria di base del Gottardo - si legge in una nota diffusa da FFS- Questo importante dispositivo di sicurezza è necessario per separare le due canne della galleria. La sicurezza ha la massima priorità, la seconda canna della galleria non può quindi essere utilizzata per il traffico passeggeri né per il traffico merci. L’utilizzo per il traffico merci non è possibile almeno fino alla mezzanotte di lunedì 14 agosto 2023. Per il traffico passeggeri la tratta rimane chiusa come comunicato in precedenza, almeno fino alla mezzanotte del 16 agosto 2023".

Un inconveniente che rischia di pesare, e non poco, sul Ferragosto dei turisti diretti in Lombardia come nel resto d’Italia. A causa dell’interruzione il tempo di percorrenza tra la Svizzera tedesca e il Ticino aumenta di circa un’ora, che diventano due per i viaggiatori internazionali costretti a cambiare treno a Chiasso. Per questo le Ferrovie Federali Svizzere consigliano di posticipare i viaggia in treno. I treni Intercity ed Eurocity tra Arth-Goldau e Bellinzona in entrambe le direzioni sono deviati sulla tratta panoramica del San Gottardo e addirittura su alcun convogli, siccome i collegamenti sono stati diradati, i passeggeri saranno costretti a viaggiare in piedi.