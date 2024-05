Sciopero Trenord sabato 4 e domenica 5 maggio: ci saranno disagi in Lombardia?

Milano, 3 maggio 2024 – Un nuovo sciopero del trasporto ferroviario è stato indetto per il fine settimana, della durata di 24 ore, interesserà il personale di Trenord ma anche del Gruppo Fs e Trenitalia Tper . Una giornata di stop, dalle 21 di sabato 4 maggio alle ore 20.59 di domenica 5 maggio, durante il quale i treni potranno subire variazioni o cancellazioni. L’agitazione è stata indetta a livello nazionale dalla sigla sindacale Cat, Coordinamento autorganizzato trasporti, e potrebbe provocare disagi e disservizi su tutta la rete ferroviaria.

Durante lo stop, trattandosi di una giornata festiva, non saranno previste fasce orarie garantite per i treni. A Milano sarà comunque regolare il servizio Atm del trasporto pubblico locale per bus, tram e metro. I disagi potrebbero essere contenuti sulle linee dei treni della Lombardia, dato che la protesta è organizzata da un sindacato non rappresentato tra i dipendenti Trenord. “I treni potranno subire cancellazioni. Tuttavia – si legge nella nota diffusa dall'azienda lombarda - si segnala che la sigla Cat non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio". Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’App Trenord. L’invito per i viaggiatori è quello di prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, sia alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio. Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto

Lunedì 6 maggio, a incrociare le braccia saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale. A Milano Atm ha confermato l'agitazione sul proprio sito. Metro, bus e tram saranno a rischio per tutta la giornata ma con fasce orarie garantite.