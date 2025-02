Treni in Lombardia, consegnati i 51 nuovi Donizetti. Lucente festeggia, i pendolari meno

Milano, 10 febbraio 2025 – “In Lombardia sono stati consegnati tutti i 51 nuovi treni “Donizetti”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, conferma soddisfatto che entro la fine del 2025 “la rivoluzione della mobilità voluta dalla Regione consentirà di avere un servizio ferroviario locale effettuato esclusivamente con treni nuovi, confortevoli e moderni”.

Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile

“Come stanno dimostrando i dati, l’immissione dei “Donizetti”, dei ‘Colleoni’ e dei “Caravaggio” sta migliorando sensibilmente le performance in termini di puntualità. “Adesso – ha aggiunto Lucente – attendiamo l’avanzamento deciso e rapido dei lavori infrastrutturali che stanno interessando gran parte della rete ferroviaria per consegnare ai lombardi, anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, un servizio trasportistico su ferro ancora più competitivo ed efficiente.

I pendolari

La narrazione dei pendolari però appare assai distante dai toni trionfalistici dell’assessore. Ormai non si contano le iniziative di coloro che i treni li usano ogni giorno per protestare contro ritardi e disservizi di Trenord sulle rispettive linee ferroviarie

Le linee interessate

I nuovi convogli sono stati immessi in servizio da Trenord su diverse linee: Milano-Treviglio-Brescia, Bergamo-Brescia, Brescia-Cremona, Milano-Codogno-Cremona, Cremona-Mantova, Codogno-Cremona, Milano-Treviglio-Cremona, Milano-Pavia-Stradella, Milano-Lodi-Piacenza, Voghera-Piacenza, Milano-Lecco-Sondrio- Tirano, Lecco-Colico-Sondrio, Colico-Chiavenna, Lecco-Ponte San Pietro.

I numeri

Il programma di rinnovo della flotta dei treni di Regione Lombardia prevede l’immissione in servizio di 214 nuovi convogli per il servizio ferroviario lombardo, grazie a uno stanziamento complessivo di 1,7 miliardi di euro. Oltre 190 nuovi treni sono già in servizio; entro la fine del 2025 le consegne verranno completate.

A questi si aggiungono 14 treni a idrogeno nell’ambito del progetto H2iseO e 9 convogli destinati al servizio transfrontaliero Ticino-Lombardia TILO.