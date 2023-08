Controesodo, weekend da bollino rosso: il traffico su strade e autostrade di Lombardia

Terzo fine settimana di agosto da bollino rosso sulle strade, all'insegna di spostamenti locali e dei primi rientri verso le grandi città. Sotto la lente il costante aumento dei flussi di traffico, in vista in particolare dei rientri di domenica nel primo vero weekend di controesodo.

In previsione dell'aumento dei flussi veicolari già a partire da questo pomeriggio, venerdì 18 agosto, Anas presidia la rete per mantenere fluida la circolazione con il monitoraggio costante del personale (2.200 addetti in turnazione), il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza.

In Lombardia, particolari criticità potrebbero verificarsi sull’A4 (tratto Brescia-Bergamo-Milano in direzione del capoluogo regionale) e sull’Autostrada del Sole, in particolare alla barriera di Binasco-Melegnano. Per quanto riguarda le Statali, invece, le principali direttrici in gestione Anas maggiormente interessate dall’incremento del traffico sono la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, la Ss 45 bis Gardesana Occidentale e la Ss 340 Regina, arterie di collegamento con le principali località turistiche e il confine di Stato.