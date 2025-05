In Lombardia 27.185 infortuni sul lavoro e 37 morti in 3 mesi. L'allarme sugli studenti feriti durante i tirocini

Milano – "Il rapporto Uil sugli incidenti sul lavoro , elaborato su dati Inail, non lascia dubbi che si sia di fronte a una vera emergenza : nel solo primo trimestre 2025 in Lombardia sono stati denunciati 27.185 infortuni sul lavoro , di cui 37 con esito mortale . A livello nazionale, le denunce con esito mortale sono state 210, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2024": così una nota di UilLombardia.

Il nuovo allarme

Secondo il sindacato "a preoccupazione in modo crescente è anche il fenomeno degli infortuni tra gli studenti. In Lombardia sono state presentate 5.891 denunce, il 23% del totale nazionale, con un incremento del 3,4% rispetto al 2024. Tre gli infortuni mortali segnalati nella sola regione, di cui 2 in occasione di lavoro. In tutto il Paese, le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado sono state 25.797, pari al 18,1% del totale complessivo. Di queste, circa 600 sono legati a incidenti avvenuti durante i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)", prosegue il sindacato.

Malattie professionali in aumento