Traffico da bollino rosso nel weekend: ecco gli orari e le strade a rischio

Milano – Quello che sta per arrivare sarà uno dei weekend più difficili dell'estate sul fronte traffico. In base alle previsioni di Autostrade per l’Italia quelli che arrivano saranno giorni da bollino rosso, con milioni di veicoli diretti verso le località turistiche, ma anche di ritorno verso le grandi città.

Sabato 12 agosto

Sabato 12 sarà il giorno più critico: bollino rosso, con traffico quindi molto intenso e alte possibilità di code dalla mattina al tardo pomeriggio in direzione delle località turistiche. Situazione normale invece dopo le 8, con traffico regolare e scorrevole. Verso le grandi città invece code e rallentamenti nel pomeriggio, mentre per la una mattina è previsto bollino giallo.

Domenica 13 agosto

Traffico intenso con possibili code e rallentamenti nella mattina di domenica, sia in direzione delle località di villeggiatura, sia per chi fa ritorno in città. Nel pomeriggio previsto bollino giallo mentre in serata la situazione tornerà sotto controllo.

Le strade a rischio

In base alle previsioni le strade più trafficate saranno la A1 Milano-Napoli, in particolare nella zona tra Piacenza e Parma, lo svincolo di Bologna e il tratto tra Bologna e Firenze. Disagi in vista anche le autostrade liguri: A7, A10 e A12 a forte rischio negli “orari più caldi”. Traffico difficile anche sulla A14 Bologna-Taranto, in particolare tra Imola e Forlì. In Lombardia, sorvegliata speciale sarà al Statale 36 verso Lecco e la Statale 340 Regina sulla sponda comasca del lago.

Il meteo

Per quanto le previsioni meteo, non sono previsti particolari problemi, visto che si sta rafforzando su tutta la penisola l'Anticiclone Africano, che porterà un aumento delle temperature nel fine settimana su tutto il Paese. Unici temporali previsti, brevi e localizzati, sulle Alpi.