Supermercati aperti il 24, 25 e 26 dicembre 2024 a Milano e in Lombardia: orari e indirizzi utili

Tra menù natalizi da completare e regali dell’ultimo momento, è facile trovarsi a cercare supermercati aperti anche durante le festività. Ci si accorge sempre troppo tardi di aver dimenticato qualcosa per cenoni e pranzi con amici e parenti. Per fortuna, alcuni supermercati rimangono aperti per una spesa dell’ultimo minuto il giorno di Natale o a Santo Stefano. Ma attenzione: gli orari di apertura dei punti vendita possono variare, e non tutti i negozi seguiranno le stesse regole. Ecco una guida agli orari delle principali catene della grande distribuzione a Milano e in Lombardia per il 24, 25 e 26 dicembre 2024. Prima di uscire, però, il consiglio è sempre lo stesso: controllate il sito ufficiale o fate una telefonata per una conferma sull’apertura del punto vendita più vicino a voi per evitare giri a vuoto.

La catena Esselunga prevede orari standard fino alla Vigilia di Natale, con apertura il 24 dicembre dalle 7:30 alle 20. Tuttavia, tutti i punti vendita resteranno chiusi il 25 e il 26 dicembre 2024, l’1 gennaio 2025. Il 31 dicembre apertura fino alle 20. Per verificare orari e servizi specifici, consultate qui il sito ufficiale.

I negozi Iper osserveranno un orario esteso il 24 dicembre, dalle 7:00 alle 20. Il 25 dicembre tutti i punti vendita saranno chiusi, mentre il 26 dicembre alcuni negozi adotteranno orari ridotti. Ad esempio:

Iper Milano Portello: aperto dalle 8:00 alle 21.

Iper Il Centro (Arese): aperto dalle 8:30 alle 22.

Mercato del Maestoso (Monza): apertura dalle 8:00 alle 13.

Iper Grandate (Como): aperto dalle 9:00 alle 21.

Verificate le aperture sul sito ufficiale.

Questi supermercati chiuderanno il 25, 26 dicembre e l’1 gennaio, mentre il 24 dicembre saranno aperti dalle 7:30 alle 19:30. Orari ridotti anche il 31 dicembre (7:30 - 18:00). Per dettagli visitate: Unes e Il Viaggiator Goloso.

Conad si impegna a garantire il miglior servizio possibile anche durante le festività natalizie. Consapevole dell’importanza di poter fare la spesa per Natale, l’insegna tiene aperti alcuni punti vendita il 25 e il 26 dicembre 2024. Ecco alcuni esempi di orari per i punti vendita di Milano e Lombardia:

Milano: Conad, Via Della Pecetta. 25 dicembre: 9:00 - 13:00. 26 dicembre chiuso. Conad, Piazzale Bologna 7, 25 dicembre: 8:00 - 12:00. 26 dicembre: 9:00 - 19:30. Conad City, Viale Monte Nero 6: 24 dicembre: 7:30 - 19:00. 25 dicembre chiuso. 26 dicembre: 8:00 - 14:00.

Bergamo: Conad, Via Garibaldi 7, 25 dicembre: 8:30 - 12:30. 26 dicembre chiuso. Conad Superstore, Via Giosuè Carducci 55, 25 dicembre chiuso. 26 dicembre: 9:00 - 20:00.

Per i dettagli sugli orari di apertura bisogna consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale.

Il 25, 26 dicembre e il primo gennaio i punti vendita Lidl resteranno chiusi in occasione delle festività. Per le aperture del 24 e del 31 dicembre è possibile fare riferimento alla pagina Lidl.it, al link Ricerca punto vendita Lidl Italia è possibile consultare gli orari che rispetteranno i singoli punti vendita di interesse.

Aldi adotterà l’orario standard il 24 dicembre, con chiusura il giorno di Natale. Il 26 dicembre, i punti vendita seguiranno l’orario domenicale. Per conferme, potete consultare il sito o utilizzare il servizio clienti online.

Ogni supermercato e ipermercato di Carrefour Italia, inclusi i franchising, adotta orari differenti, anche durante le festività. Gli orari specifici di ciascun punto vendita sono disponibili per la consultazione sul Il Carrefour Viale Regina Giovanna (Milano) per fare un esempio sarà aperto il 24 dicembre (7:00 - 20:00), chiuso il 25 dicembre, aperto il 26 dicembre (8:00 - 14:00)

Gli orari Bennet variano sensibilmente tra i punti vendita. Sempre meglio verificare sul sito gli orari del punto vendita più vicino: Punti Vendita Bennet. Due esempi: Via Lario (Monza): 24 dicembre 8:30 - 20, chiuso il 25 e 26 dicembre. Viale Corsica (Milano): 24 dicembre 9:30 - 20, chiuso il 25 e 26 dicembre.

Il 24 dicembre, i supermercati MD saranno aperti dalle 8:00 alle 19:00, ad eccezione di quelli situati nei centri commerciali, che seguiranno gli orari dei centri stessi. Chiusura totale il 25 e 26 dicembre. Consultate il sito ufficiale per maggiori dettagli.

I punti vendita Coop saranno chiusi il 25 dicembre e l’1 gennaio, ma alcuni resteranno aperti il 26 dicembre. Ad esempio:

Ipercoop Piazza Lodi (Milano): 24 dicembre 8:00 - 19:30; 26 dicembre 9:00 - 19:00.

Ipercoop Novate Milanese: 24 dicembre 8:00 - 19:30; 26 dicembre 9:00 - 19:00. Il consiglio è sempre quello di verificare in anticipo gli orari di apertura online.

La vigilia di Natale i Penny Market saranno aperti in tutta la Lombardia dalle 8 alle 19.30, chiusi il 25 dicembre mentre per la riapertura del 26 dicembre i punti vendita osserveranno orari diversi. E’ possibile cohttps://www.pampanorama.it/punti-venditansultare caso per caso sul sito.

I negozi Pam saranno aperti il 24 dicembre dalle 8:00 alle 20. Chiusura il 25 e orari ridotti per il 26 dicembre, facilmente verificabili sul sito ufficiale: Pam Panorama.

I supermercati Famila saranno chiusi il 25 e 26 dicembre, con aperture ridotte il 24 e il 31 dicembre. Orari consultabili sul sito ufficiale della catena.