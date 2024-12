Metropolitana e linee di superficie nel periodo di Natale: gli orari dal 23 dicembre al 6 gennaio

Milano, 22 dicembre 2024 – Mezzi pubblici a scartamento ridotto sulle linee Atm, metropolitane e di superficie, nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania.

Il giorno di Natale, i mezzi saranno in servizio dalle 7 alle 19.30. Non faranno servizio le linee notturne.

Lunedì 23, martedì 24, venerdì 27, lunedì 30, martedì 31, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio tutte le linee seguiranno l’orario del sabato. Farà eccezione la M4 nei giorni 23 e 24 dicembre, quando seguirà il normale orario dal lunedì al venerdì.

Giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano e lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, tutte le linee seguiranno l'orario festivo. Il 1° gennaio solo le linee M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi. Le linee M1, M2 e M3 seguiranno un orario festivo programmato per il solo giorno di Capodanno.

Il 23, 24, 30 dicembre e 2, 3 gennaio tutte le linee seguiranno l’orario del sabato. Le corse scolastiche saranno sospese. Le linee 709 e 926 seguiranno l’orario del lunedì-venerdì. La linea 923 seguirà questo orario.

Il 26 dicembre e 6 gennaio tutte le linee seguiranno il normale orario festivo. Il 27 e il 28 dicembre e il 4 gennaio. tutte le linee urbane seguiranno l’orario festivo. Le linee interurbane seguiranno l’orario del sabato, senza corse scolastiche. Le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3, NM4 seguiranno l’orario del sabato.

Il 27 dicembre le linee 709 e 926 seguiranno l’orario del lunedì-venerdì, mentre la linea 923 seguirà questo orario.

Il 29 e il 31 dicembre, l’1 e il 5 gennaio tutte le linee seguiranno l’orario di un normale giorno festivo. Faranno eccezione alcune linee, che solo in questi giorni seguiranno questo orario. Il 31 dicembre le linee 709 e 926 seguiranno l’orario del lunedì-venerdì. La linea 923 seguirà questo orario.

M1

Da Sesto FS per Bisceglie 7:10 19:16

Da Sesto FS per Rho Fiera 7:19 18:51

Da Sesto FS per Molino Dorino 7:19 19:11

Da Bisceglie per Sesto FS 7:21 19:16

Da Molino Dorino per Sesto FS 7:09 19:03

Da Rho Fiera per Sesto FS 7:22 19:00

Da Duomo per Bisceglie 7:29 19:35

Da Duomo per Molino Dorino 7:38 19:30

Da Duomo per Rho Fiera 7:38 19:10

Da Duomo per Sesto FS 7:28 19:30

Frequenze Tratta Sesto FS-Pagano: ogni 8 minuti. Diramazioni per Rho Fiera e Bisceglie: ogni 16 minuti.

M2

Da Abbiategrasso per Gobba 6:53 19:16

Da Assago Forum per Gobba 6:59 19:04

Da Famagosta per Cologno Nord 7:05 19:18

Da Famagosta per Gessate 6:55 19:10

Da Gessate per Famagosta 6:59 19:05

Da Cologno Nord per Famagosta 7:05 19:03

Da Gobba per Assago Forum 7:14 19:12

Da Gobba per Abbiategrasso 7:04 19:30

Frequenze Tratta Famagosta-Cascina Gobba: ogni 7 minuti e 30. Tratta Assago Forum-Cologno Nord/Gessate: ogni 30 minuti.

M3

Da Comasina 7:00 19:24

Da San Donato 7:00 19:24

Da Duomo per San Donato 7:17 19:40

Da Duomo per Comasina 7:14 19:38

Frequenze Treni ogni 7 minuti e 30.

M4

Da San Cristoforo 7:04 19:30

Da Linate Aeroporto 7:10 19:34

Da San Babila per Linate 7:21 19:46

Da San Babila per San Cristoforo 7:22 19:45

Frequenze Treni ogni 4 minuti circa.

M5

Da Bignami 7:00 19:32

Da San Siro 7:00 19:32

Da Garibaldi per Bignami 7:15 19:46

Da Garibaldi per San Siro 7:12 19:44

Frequenze Treni ogni 4 minuti circa.

Per quanto riguarda le linee di superficie, invece, Atm ha riassunto gli orari di prime e ultime partenze dai capolinea alla seguente pagina.

I bus delle linee notturne non faranno servizio nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 dicembre. Dal 23 dicembre al 6 gennaio: le linee NM1, NM2, NM3, NM4, N25, N26 e 90/91 saranno in servizio tutte le notti come al solito; le linee N15, N24, N27, N42, N54, N57, N80 e N94 saranno in servizio, come al solito, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Queste linee faranno servizio anche nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Mercoledì 25, giovedì 26 e mercoledì 1° gennaio tutti gli Atm Point saranno chiusi. Martedì 24 e martedì 31 dicembre gli sportelli di Duomo e Centrale saranno aperti dalle 7:45 alle 13.30. Gli sportelli di Monza saranno aperti dalle 8:15 alle 14.

Lunedì 6 gennaio gli sportelli di Duomo e Centrale saranno aperti dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14 alle 17:30. Chiuso l’Atm Point di Monza. L’Atm Point di Cadorna sarà chiuso dal 23 dicembre al 6 gennaio.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio i parcheggi di Cologno Nord, Gessate e San Leonardo resteranno aperti giorno e notte e saranno gratuiti.

Il 25 dicembre chiuderanno alle 21 i parcheggi di Bisceglie, Caterina da Forlì, Lampugnano, Molino Dorino, Cascina Gobba, Famagosta, Maciachini, Rogoredo, San Donato Paullese/Emilia, e Cassiodoro. I parcheggi di Abbiategrasso, Vittor Pisani, Bovio, Forlanini, Molinetto di Lorenteggio e Romolo livello stradale resteranno sempre aperti a pagamento.

Il 31 dicembre i parcheggi di Caterina da Forlì e Cassiodoro chiuderanno alle 21. Gli altri parcheggi seguiranno il consueto orario. Il parcheggio multipiano di Romolo sarà chiuso. Nelle altre giornate i parcheggi seguiranno il consueto orario.

Radiobus di quartiere: il servizio è sospeso nella notte tra il 25 e il 26 dicembre.

Smart Bus Basiglio: il servizio è sospeso il 25 e 26 dicembre.

Chiama Bus Peschiera Borromeo: il servizio è sospeso il 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Chiama Bus Segrate-Vimodrone: è sempre in servizio. Mercoledì 25 dicembre fa servizio dalle 7:30 alle 19.