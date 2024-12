Natale e Santo Stefano, cosa fare a Milano il 25 e 26 dicembre 2024

Impossibile rinunciare al pranzo di Natale, il 25 dicembre. Ma dopo aver mangiato in abbondanza potrebbe venire voglia di fare due passi. E lo stesso vale per il giorno dopo, il 26 dicembre. Milano non si ferma e offre numerose opportunità per trascorrere qualche ora fuori casa: si potrà passeggiare tra le casette di legno in piazza Duomo o immersi nella magica atmosfera del Christmas Village ai Giardini Montanelli. Oppure ci si potrà far coinvolgere dai meravigliosi giochi di luce nella natura all'Idroscalo o all'Ex Macello in compagnia di Alice nel Paese delle Meraviglie. E per i più sportivi e temerari, sono aperte le pattinaggio sul ghiaccio. Insomma, a Milano le proposte per cittadini e turisti non mancano mai.