Smog e divieti: quali auto (e quando) non potranno circolare a Milano e in Lombardia

L’allarme inquinamento fa scattare misure speciali a Milano e in Lombardia da oggi, 21 febbraio 2024. Il superamento dei livelli di PM10 per 4 giorni consecutivi, in abbinamento con le previsioni meteo, spingono la regione ad adottare nuove regole - in particolare con limitazioni al traffico - in 9 province.

Negli ultimi quattro giorni a Milano lo smog ha superato di oltre il doppio il limite, toccando in via Senato i 136 microgrammi per metro cubo, un livello che non si registrava dal 2017.

Le norme non riguardano solo Milano - dove il sindaco Beppe Sala contesta il report che assegna alla città capoluogo regionale il terzo posto tra l e città più inquinate al mondo - ma anche Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia.

Per contrastare l'allarme smog, si interviene in particolare sul traffico privato. Ecco cosa prevedono le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria:

Il piano d’emergenza

Le procedure si applicano nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo. Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento:

1° livello : se la concentrazione di PM10 supera i 50 microgrammi per metro cubo d’aria per almeno 4 giorni si attiva il 1° livello.

: se la concentrazione di PM10 supera i 50 microgrammi per metro cubo d’aria si attiva il 1° livello. 2° livello: se lo supera per almeno 7 giorni si attiva il 2° livello.

Le limitazioni