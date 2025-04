Sciopero treni martedì 6 maggio 2025: orari e fasce di garanzia per le linee Trenord e Trenitalia

Milano, 28 aprile 2025 – Nuovo sciopero dei mezzi di trasporto in arrivo. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Gruppo Fsi, Trenitalia, Trenord e Tper. L'agitazione, preannunciata sul sito del ministero dei Trasporti, è programmata per il prossimo 6 maggio. Lo sciopero è stato annunciato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Orari e fasce di garanzia

Lo sciopero è stato indetto per martedì 6 maggio con durata di 8 ore dalle 9.01 alle 17. Di conseguenza, in quet’orario, c’è il rischio di possibili disagi per pendolari e vaiggiatori. Le aziende non hanno ancora reso note le fasce orarie di garanzia.

Le motivazioni

“Il rinnovo del Contratto Nazionale della Mobilità – scaduto il 31 dicembre 2023 – rappresenta una priorità urgente per garantire condizioni di lavoro dignitose e retribuzioni adeguate. Nonostante un lungo confronto avviato con Agens, le trattative si sono arenate a causa di divergenze su aspetti normativi ed economici”, scrivono i sindacati in una nota congiunta.

Nel dettaglio, i punti cardine della protesta includono: