Trasporto pubblico, scioperi in vista. Disagi martedì e venerdi prossimi

Settimana calda per chi usa il trasporto pubblico nel Bresciano, con due giornate di sciopero previste il 6 ed il 9 maggio. Per martedì, le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, dalle 9 alle 17. Trenitalia fa sapere che i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile.

Fe.Pa.