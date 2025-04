Picnic di Pasquetta in Lombardia: quali sono i posti migliori dove stendere la tovaglia

Milano, 16 aprile 2025 - Il quadro meteo per Pasquetta è ancora molto incerto. Non resta che incrociare le dita e sperare che il tempo sia clemente, consentendo a tutti noi (o almeno a chi può) di goderci una bella giornata all'aria aperta, come da tradizione. Ecco una breve lista di mete in Lombardia per organizzare un picnic (ma anche una grigliata, là dove ci siano aree attrezzate), in occasione del Lunedì dell'Angelo. E allora prepariamo il nostro cestino riempiendolo di leccornie fatte in casa senza dimenticarci, comunque, di portare appresso l'ombrello, in caso di acquazzoni.