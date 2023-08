Rozzano, donna trascinata tra i cespugli al Parco 2 e violentata: fermato un 37enne

Rozzano (Milano), 11 agosto 2023 - È stato fermato giovedì pomeriggio l'uomo che ha aggredito la donna di 25 anni che si stava recando al lavoro all'ospedale Humanitas di Rozzano, lo scorso sabato mattina. Si tratta di un trentasettenne originario dello Sri Lanka, ora accusato di violenza sessuale.

All'aggressore si è arrivati proprio grazie alla descrizione fatta dalla vittima ai carabinieri e alle telecamere del circuito di sorveglianza della zona che hanno “catturato” l'uomo.

Il fatto era accaduto sabato mattina scorso poco dopo le 7 al Parco 2, nei pressi della piscina comunale in via Perseghetto. La vittima è stata aggredita alla spalle da un uomo che le ha messo una mano sulla bocca e l'ha trascinata dietro un cespuglio. La donna poi “è stata bloccata, scaraventata a terra e palpeggiata”. Fortunatamente in quel frangente è passato un runner che ha sentito le urla della donna e ha messo in fuga il violentatore.

A casa dell'uomo i militari hanno trovato gli abiti verosimilmente indossati durante la violenza. Il fermato è stato portato nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.