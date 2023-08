Brescia, di notte si infila nel letto di una studentessa: fermato per violenza sessuale

Brescia, 20 agosto 2023 – Sarebbe entrato in un’abitazione e si sarebbe infilato nel letto di una studentessa iniziando a palpeggiarla. La ventenne si è svegliata atterrita, mettendosi a gridare. A salvarla da una violenza sessuale nel fine settimana sono stati i coinquilini della giovane, accorsi in tempo. L’uomo si è dato alla fuga ma è stato catturato poco dopo per le vie del quartiere Carmine di Brescia dai carabinieri.

Di questa ricostruzione e altro dovrà rispondere lunedì, nell’udienza di convalida del fermo, un 35enne di origini marocchine. Gli inquirenti vogliono capire come l’uomo sia entrato nella casa, se dalle finestre aperte per il caldo o perché aveva una chiave della porta (in uso a diversi studenti, nel tempo); e se ci siano stati fatti analoghi o sia stata la prima aggressione. Ed anche se vittima e aggressore si conoscessero o l’uomo abbia scelto la giovane a caso.

La vittima, comunque, benché abbia vissuto uno degli incubi peggiori, un’aggressione improvvisa mentre si dorme nel proprio letto, è riuscita a descrivere lo stupratore, consentendone la cattura.