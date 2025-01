Gavardo, padre e figlio travolti da un’auto: grave il genitore

Gavardo (Brescia) 22 gennaio 2025 - Grave incidente stradale nella serata di oggi, mercoledì 22 gennaio in territorio di Gavardo.

Padre e figlio, un uomo di 47 anni e il bambino di dieci, per motivi in corso di accertamento sono stati travolti da un'auto in via della Ferrovia, vicino alle strisce pedonali, in una zona buia. In base alle prime informazioni i due sono stati centrati da una macchina che viaggiava in direzione di Prevalle, e il genitore è stato falciato anche da una seconda vettura. Ad avere la peggio è stato proprio lui, trasportato in codice rosso in gravi condizioni al Civile di Brescia. Il piccolo invece appare meno grave, è stato accompagnato in ospedale in codice giallo.

Sul posto la centrale di Prima emergenza Areu ha inviato quattro ambulanze e due auto mediche, intervenute con le forze dell'ordine. Al vaglio la dinamica precisa dell'investimento, le cui responsabilità sono in fase di accertamento.