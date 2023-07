Incidente a Rho, perde il controllo dell’auto e si ribalta nell’Olona: morto 35enne

Rho, 27 luglio 2023 – Ha perso il controllo dell'auto, poi si è ribaltato all'interno dell'Olona. Incidente oggi, 28 luglio 2023, in via Ghisolfa a Rho nel Milanese. Morto il conducente, secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di 35 anni di cui non si conoscono al momento le generalità.

Per cause ancora tutte da chiarire, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo terminando la sua corsa nel canale scolmatore. La tragedia potrebbe essere accaduta diverse ore prima del ritrovamento dell'auto. L'ipotesi, infatti, è che l'auto fosse in acqua dalla notte quando i soccorsi erano già stati avvertiti ma giunti sul posto non avevano trovato nessuno.

A dare l'allarme, intorno a mezzogiorno, è stato un runner che ha visto la vettura ribaltata.

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, vigili del fuoco e carabinieri. Nel sinistro non sarebbero rimaste coinvolte altre autovetture. Sono in corso le operazioni per ripescare il veicolo dalle acque del canale, sul posto è atteso il medico legale.