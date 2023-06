Previsioni meteo: da lunedì la vera l’ondata di caldo africano ma giovedì arrivano i temporali

Il weekend all’insegna di sole e caldo è solo l’antipasto. Lunedì 19 giugno prenderà forma la prima vera e propria ondata di calore dell'anno che caratterizzerà la settimana non senza eccezioni: giovedì 22 giugno le piogge insisteranno sul Nordest mentre in Romagna sono previsti temporali importanti per sabato 24 giugno, con possibili allagamenti ma senza nulla a che vedere con le recenti alluvioni. Questa l'analisi della Società meteorologica italiana (Smi).

Nei primi giorni della settimana temperature in rialzo in tutta Italia, oltre i 30 gradi in buona parte del territoriocon punte di 40 gradi in Sardegna. Da giovedì, come anticipato, è previsto un cedimento dell'alta pressione a Nord, con temporali in alta Lombardia, nel Triveneto e in generale al Nordest, che farà abbassare le temperature a 27-30 gradi nei valori massimi. Al Sud e nelle isole maggiori, però, continuerà a fare caldo, con punte di 35 gradi. Sabato sono previste piogge e un'attenuazione del caldo anche in Romagna: per questa zona devastata dal maltempo un mese fa, il rischio è di nuovi, ma molto più contenuti allagamenti, ma solo nelle zone in cui le reti di drenaggio sono ancora otturate da detriti e fango.

Vediamo insieme le previsioni di 3BMeteo per la prossima settimana

Lunedì 19 giugno: l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle pedemontane-alte pianure giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Orobie e Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle Prealpi orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Martedì 20 giugno: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Orobie cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Mercoledì 21 giugno: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su basse pianure orientali e Prealpi orientali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Orobie e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Giovedì 22 giugno: l'alta pressione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di piogge e rovesci anche temporaleschi; sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio . Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali