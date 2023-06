Previsioni del week-end in Lombardia: estate, ci siamo. Caldo e soleggiato, occhio alle temperature

Estate, finalmente ci siamo? Dopo qualche settimana di tempo ballerino, l’alta pressione – ora in arrivo dal Marocco – sembra aver definitivamente “vinto” la sua battaglia, favorendo tempo stabile e caldo. Attenzione, però, estate significa anche possibilità di rovesci. Fenomeni che, secondo le previsioni degli specialisti, potrebbero verificarsi anche in questi giorni, anche se in misura piuttosto residuale.

Vediamo che tempo dovrebbe fare nei prossimi giorni in Lombardia, secondo il bollettino del Centro geofisico prealpino, “branca” meteo della Cittadella della scienza fondata dal “professore” Salvatore Furia sul Sacro Monte a Varese.

Sabato 17 giugno

Oggi, come potrete vedere spalancando le finestre, si annuncia per tutta la giornata un tempo ben soleggiato su tutta la regione. Soltanto sui rilievi potrebbe fare capolino qualche cumulo pomeridiano ma senza precipitazioni. Massime fra 27 e 30°, minime mai sotto i 15°. Brezza.

Domenica 18 giugno

Domani bel tempo prevalente in mattinata e primo pomeriggio, con cielo sereno o al più velato. Caldo estivo. Nel tardo pomeriggio e sera a tratti più nuvoloso con possibilità di locali rovesci o temporali a partire dai rilievi e fin sull’alta pianura verso sera. Massime fino a 31°, minime in linea con quelle della giornata precedente. Venti in rinforzo a sera.

Lunedì 19 giugno

La prossima settimana dovrebbe avere un inizio sostanzialmente in tono con la chiusura di quella attuale. Lunedì il tempo dovrebbe essere generalmente soleggiato e caldo ma con nubi cumuliformi e qualche piovasco da metà giornata specialmente sui rilievi. Altrove perlopiù asciutto. Temperature senza oscillazioni di rilievo

Tendenza

Martedì 20 e mercoledì 21 si ipotizza un tempo abbastanza soleggiato ma con alcuni passaggi nuvolosi che potranno portare qualche piovasco principalmente in montagna.