Allerta gialla in Lombardia: cosa siginifica e dove pioverà. Le previsioni meteo

Allerta gialla in Lombardia per la giornata di domenica 21 maggio 2023. La nostra regione continua ad essere risparmiata dall’emergenza maltempo che sta colpendo non solo l’Emilia Romagna ma anche altre porzioni del territorio nazionale. Per la regione devastata dall’alluvione potrebbe essere una domenica di tregua, quantomeno di miglioramento rispetto alle ultime drammatiche giornate di precipitazioni ed esondazioni drammatiche, ma l’allerta rossa rimane sulla parte orientale della stessa proprio come per la Sicilia nord-orientale, secondo le indicazioni della Protezione Civile.

Cosa significa allerta rossa? Elevata criticità con precipitazioni molto diffuse, intense e persistenti, con possibilità di frane, smottamenti, cadute massi e piene fluviali e sfondamento degli argini. In sostanza tutte le immagini che vediamo questi giorni in televisione dalla Romagna.

La Protezione Cvile ha diramato invece un avviso di allerta arancione, quindi di moderata criticità, per domenica sui restanti settori di Emilia-Romagna, sul Piemonte, e parte della Sicilia. Allerta gialla valutata in Sardegna, Calabria, Basilicata e Lazio e su parte di Abruzzo, Molise, parte di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana e Valle d'Aosta.

L'allerta meteo di grado giallo rappresenta una situazione di ordinaria criticità con fenomeni meteo localizzati e intensi oppure diffusi non intensi anche se persistenti.

In una situazione di allerta gialla sono possibili frane superficiali, colate rapide di detriti e fango, alluvioni nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio, inondazioni e danni ad infrastrutture, come gli edifici, ed allagamenti nei locali interrati.

Le previsioni meteo in Lombardia

Domenica 21 maggio: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Secondo 3BMeteo, su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure ci saranno nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle basse pianure orientali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle Prealpi occidentali nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; su Orobie e Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Temperature massime e minime:

Bergamo 14/24

Brescia 15.2/26

Como 15/25.3

Cremona 14.4/26.6

Lecco 15/24.5

Lodi 14.7/25

Mantova 15/26.9

Milano 15.2/25.1

Monza 15/25.3

Pavia 14.3/25.3

Sondrio14.3/25.3

Varese 14/23.6

Lunedì 22 maggio:

Infiltrazioni umide determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su basse pianure occidentali e Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata.

Temperature massime e minime: