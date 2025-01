Festa di San Sebastiano: premiati 23 agenti di polizia locale. Chi sono e da dove vengono

Varese, 20 gennaio 2025 – La Regione celebra San Sebastiano, patrono della polizia locale, con una cerimonia a Palazzo Estense, sede del Comune di Varese. Nell’occasione sono stati premiati 23 agenti, provenienti da diversi Comuni della Lombardia, che si sono distinti per meriti speciali in episodi avvenuti nel 2023.

Gli agenti premiati con l'assessore regionale Romano La Russa

Con loro un riconoscimento speciale è stato consegnato al viceispettore di polizia, Christian Di Martino, accoltellato alla stazione di Lambrate mentre cercava di fermare un marocchino che scagliava pietre ed altro materiale contro alcuni treni di passaggio.

Inoltre, è stata consegnata una targa alla memoria dell’agente di Polizia locale Nicolò Savarino, travolto e ucciso da un suv mentre stava effettuando un controllo di routine in zona Bovisa.

La targa è stata ricevuta dall’agente Vincenzo Notangelo del Comando di Polizia locale di Limbiate, in segno di riconoscimento per il loro contributo nel perpetuare il ricordo e i valori che Savarino ha rappresentato.

Le dichiarazioni

"Nel celebrare la nona edizione della Giornata regionale della Polizia Locale - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa – vogliamo rendere omaggio agli uomini e alle donne in divisa che si distinguono per il loro coraggio, la generosità e l’impegno quotidiano al servizio della comunità. Oggi premiamo 23 agenti che rappresentano gli oltre 8.000 operatori della Polizia Locale in Lombardia, simbolo di un Corpo che è il primo baluardo di legalità per i cittadini”.

La Russa ha voluto consegnare personalmente il premio al viceispettore Di Martino. “Grazie al lavoro straordinario del Trauma Center dell’ospedale Niguarda – ha ricordato l’esponente della giunta Fontana – Christian è ancora con noi e oggi testimonia il valore del sacrificio di chi indossa una divisa".

"Siamo orgogliosi - ha aggiunto La Russa - di essere l’unica Regione in Italia ad aver istituito un fondo, dal luglio 2019, con uno stanziamento annuo di 100.000 euro, destinato alla tutela degli agenti in caso di decesso o danni permanenti subiti durante il servizio". Negli ultimi quattro anni, sono state ricevute e finanziate oltre 170 domande, operazioni che, sostiene La Russa, “confermano l’impegno concreto della Regione nel garantire un sostegno economico a chi affronta rischi quotidiani per proteggere la collettività”.

Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che ha voluto sottolineare il significato di un tributo a “donne e uomini in divisa, sentinelle del territorio, che svolgono, silenziosamente, quel lavoro di 'cultura della legalità' tanto urgente quanto fondamentale in questo momento storico”.

Gli agenti premiati divisi per province

Monza e Brianza

Comune di Limbiate

Agente scelto Laura Nicolaci

Agente Vincenzo Notangelo

Milano

Comune di Milano

Sovrintendente esperto Ivano Marino

Sovrintendente esperto Sandro Tessarollo

Assistente esperto Maura Muzio

Sovrintendente Chantal Lattuada

Sovrintendente Vincenzo Compagnone

Agente Salvio Salvatore Grauso

Agente Rosario Piscopo

Varese

Comune di Brebbia

Agente Marina Natascia Finazzi

Brescia

Comune di Calcinato

Agente scelto Martina Siciliano

Agente Colomba Gloria Zaffino

Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

Vice Commissario Marco Zana

Specialista di Vigilanza Nicola Losi

Comune di Iseo

Assistente esperto Giuseppe Antonio Scolaro

Bergamo

Comune di Ciserano

Vice Commissario Carolina Vendramini

Comune di Treviglio

Commissario Capo Claudio Cortesi

Agente Alberto Mastromattei

Lodi

Comune di Codogno

Assistente scelto Stefano Zaninelli

Agente Antonella Scaramozza

Lecco

Comune di Paderno d'Adda

Assistente scelto Mario Giovine

Agente Beatrice Porro

Pavia

Comune di Voghera

Sovrintendente Rosanna Fariseo.