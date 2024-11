La rabbia dei pendolari lombardi tra cantieri e disagi: “Rimarremo a piedi, arriva un anno nero”

Milano – “Un 2025 lacrime e sangue”. Lo temono, anzi lo prevedono, i rappresentanti degli 820mila pendolari lombardi. Durante l’ultima riunione della Conferenza del trasporto pubblico locale in Lombardia, i dirigenti di Rfi hanno annunciato l’allestimento di una quarantina di cantieri in seguito ai quali molte tratte e intere linee verranno chiuse con durate diverse. Non ovunque inoltre verranno previste navatte sostitutive, perché non ci sarebbero abbastanza pullman né autisti e in alcuni posti nemmeno spazi e margini di manovra per l’imbarco e lo sbarco. “I disservizi di questo periodo potrebbero essere niente in confronto a quanto accadrà il prossimo anno – avvertono Franco Aggio, Manuel Carati, Giorgio Dahò e Francesco Ninno, che sono i portavoce eletti dai viaggiatori –. Non saranno nemmeno organizzati adeguati servizi sostitutivi. In altre parole: molti pendolari e viaggiatori rischiano di essere lasciati a piedi”.

La mappa degli interventi coinvolge tutta la Lombardia: la Centrale dal 3 maggio al 13 dicembre e poi anche nel 2026; il Passante con interruzione completa tra Certosa e Rogoredo dal 28 luglio al 27 agosto; Garibaldi con chiusura dei binari dal 17 al 20 dall’1 luglio al 29 agosto; la linea Rho-Milano Certosa con un binario in meno per tre mesi dal 15 luglio al 14 settembre; la besanina ferma dal 28 luglio al 24 agosto, come la Como-Lecco dal 15 giugno al 13 dicembre e poi ancora nel 2026; la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e la Colico-Chiavenna per 90 giorni dal 15 giugno al 14 settembre, con diverse interruzioni pure tra Calolziocorte e Lecco e Carnate e Lecco, oltre che la chiusura dei binari 4 e 5 a Lecco per alzare banchine e ascensori; la Milano-Genova per tutta estate; la MilanoDomodossola tra Arona e Pemosello tra giugno e settembre. E ancora: l’interruzione tra Varese, Porto Ceresio, Gallarate e Bevera-Stabio tra luglio e agosto; la Milano-Mortara; la Milano-Piacenza per 4 giorni tra febbraio e marzo; la Cremona-Piacenza tra Castelvetro e Piacenza ad aprile; la Brescia-Parma tra Torrile San Paolo e Parma tra luglio e agosto; la Pavia-Mantova tra Bozzolo e Mantova per tutto l’anno.