Bloccati sul treno alla stazione di Rho e senza informazioni: “La gente ha iniziato a urlare”

Carrozze ridotte, affollate e con le porte guaste, ritardi e mancanza di informazioni. Ennesima mattina di disagi per i pendolari della linea suburbana S5 Varese-Milano-Treviglio di Trenord. Dopo una giornata di passione, quella di martedì a causa dello sciopero proclamato in solidarietà al capotreno accoltellato a Genova, anche questa mattina i pendolari stanno vivendo disagi e ritardi.

Alla stazione di Rho-centro tanta la rabbia. "Mancava poco che mettessero di nuovo le mani addosso agli addetti Trenord, ci hanno tenuti sul treno fermi a porte chiuse per almeno mezz'ora senza annunciare nulla e quando ci hanno comunicato che c'era un guasto la gente ha cominciato ad urlare, sarebbe bastato dare qualche informazione prima", racconta un pendolare. Cinquanta minuti di ritardo per il treno delle 7.37 diretto a Treviglio, 15 minuti per il convoglio 24525 diretto a Milano Certosa. Il treno 24521 è rimasto fermo in stazione a causa di un guasto alle porte, "l'equipaggio sta intervenendo per consentire la ripresa del viaggio", fa sapere Trenord.

Tra l'altro il treno che solitamente è composto di 8 carrozze, stamattina ne aveva solo cinque, quindi è arrivato in stazione pieno di pendolari e quelli in attesa sulla banchina non sono riusciti a salire.

Ma il bollettino dei disagi è ancora più lungo e interessa anche altre linee, come scrivono i pendolari sui social e nelle chat dei Comitati: 24515 fermo da 15 minuti ad Albizzate (puntuale fino a quel momento), nessuna spiegazione. "Già ieri é stato un calvario non avendo rispettato le fasce garantite, calcolando il 2517 cancellato oggi non vogliono proprio farci arrivare al lavoro", scrive un pendolare. Treno della S5 delle 6.05 è rimasto fermo tra Gallarate e Busto Arsizio con un ritardo di 20 minuti. "Alla stazione di Rho oggi c’è stato il delirio. Il tutto per incapacità da parte del porsonale di bordo di dare informazioni: si trattava di una porta rotta. Fermi 40 minuti senza nessuna notizia, nessun a assistenza, nessuna info su mezzi alternativi", scrive una pendolare. Tutti i treni della mattinata, ovviamente, vengono annunciati con ritardi mentre il 24529 da Varese a Treviglio, "non partirà per esigenze tecniche", si legge sull'App di Trenord. "Cosa possiamo fare? - commenta un pendolare rhodense - tutti i giorni la stessa storia, arrivi in stazione e non sai se riuscirai ad arrivare a Milano".