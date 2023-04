Pasquetta, previsioni meteo: sole e alta pressione abbracciano la Lombardia

Se è stata una Pasqua fresca ma soleggiata al Nord Italia, con qualche temporale in Romagna e in Friuli Venezia Giulia, il giorno di Pasquetta il clima sarà ancora più stabile, favorendo le classiche gite fuori porta e i barbecue del Lunedì dell’Angelo che quest’anno cade il 10 aprile.

Alla luce delle previsioni metereologiche positive saranno molto probabili code e ingorghi nelle strade e autostrade verso le città e le zone turistiche.

In tutto il Nord Italia è dunque pronosticato bel tempo, ma potrebbe arrivare qualche acquazzone, nelle ore più calde della giornata, nella zona di montagna, dunque Alpi e Appennini. Ben più instabile la situazione al centro-sud dove le grigliate saranno bagnate dalla pioggia.

In Lombardia

Che tempo farà a Pasquetta in Lombardia? Consultando 3BMeteo.com leggiamo di un “tempo in prevalenza stabile e asciutto seppur con qualche nuvola di passaggio. Clima ancora freddino per il periodo specie al mattino, massime in graduale ripresa verso i 20 gradi entro martedì”.

Nello specifico, per lunedì 10 aprile, è previsto un campo di alte pressioni che abbraccia la Lombardia garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio.

Su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su pedemontane-alte pianure, Orobie e Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Temperature minime e massime