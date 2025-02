Operaio morto a Biassono dopo essere stato colpito da un palo: chieste due condanne

Biassono, 28 febbraio 2025 – Era caduto dal cestello della gru a un'altezza di 40 metri dopo essere stato colpito da un palo del peso di oltre una tonnellata che stavano issando per la sostituzione delle antenne per i telefoni cellulari di Vodafone.

Per questo tragico infortunio sul lavoro, accaduto il 10 marzo del 2022 a Biassono e costato la vita a Frederico Neves Bastos, 33 anni, operaio di origini brasiliane residente a Casazza, nella Bergamasca, la Procura di Monza ha chiesto due condanne a 4 anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo per il titolare dell'impresa che aveva preso in subappalto il posizionamento del palo e il gruista che lo stava manovrando e l'assoluzione per il titolare della ditta che si occupava dello smontaggio e rimontaggio dei pali a terra prima di sollevarli.

Sotto accusa le fasce usate per imbragare il palo per il sollevamento, che si sarebbero presentate in stato di forte degrado. Al processo si sono costituiti parti civili i familiari della vittima per ottenere un risarcimento dei danni. Si torna in aula a marzo per le arringhe dei difensori degli imputati.