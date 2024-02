Ancora nebbia, incidenti sulla A1: chiusa in entrata la stazione di Basso Lodigiano

Lodi, 19 febbraio 2024 – Ancora nebbia in Lombardia e ancora incidenti.

Sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso - poco prima delle 9 - il tratto fra Piacenza (dal bivio per la A21 Torino-Piacenza- Brescia) e Parma in direzione Bologna. Inevitabile la formazione di code.

Chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. Sul posto Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso.

Banchi di nebbia anche sulla A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure.

Nei giorni scorsi, la nebbia aveva bloccato l’Autobrennero per due giorni di fila, trasformando in una trappola l’autostrada che collega Modena e la Pianura Padana al valico verso il confine austriaco. E sconvolgendo il traffico in tutto il Mantovano, anche con una serie di tamponamenti tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca.