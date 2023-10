Morta Itala Achilli, storica anima della trattoria di via Aselli a Pavia

Pavia, 13 ottobre 2023 – “Il lavoro ci tiene vive” aveva detto l’anno scorso Itala Achilli, 93 anni che insieme alla sorella Renata di 82 si occupava dell’omonima trattoria di via Aselli a Pavia. Dopo una vita trascorsa ai fornelli, però, Itala si è dovuta arrendere e si è spenta.

Originaria di San Damiano al Colle, l’anziana insieme al marito e agli zii dal 1952 al ’68 si è occupata di una trattoria in via Lovati. “Via noi – ha raccontato la sorella Renata – è entrato un altro ristoratore che è durato meno di un anno. Adesso dove si trovava il locale, ci sono case”. Nel 1968, Itala e Renata hanno acquistato i muri del civico 5 di via Aselli e aperto la trattoria nella quale negli anni sono entrate personalità di spicco di passaggio a Pavia, ma soprattutto studenti e lavoratori. Non solo, chi si trova in situazioni di disagio, alla trattoria Aselli sapeva sempre di poter contare su un aiuto come chi non voleva mangiare, ma aveva bisogno che qualcuno gli ritirasse un pacco.

“Siamo un punto di riferimento”, avevano ammesso le due sorelle che da giovani sognavano di tornare a San Damiano al Colle per trascorrere la pensione, un progetto poi abbandonato per non appendere il grembiule. “Lavoreremo finché avremo le energie e la testa per farlo – avevano annunciato l’anno scorso le due sorelle che avevano ereditato dalla mamma la passione per la cucina -. Quando non ce la faremo più, venderemo a chi vorrà portare avanti il nome della trattoria Achilli”. Una trattoria storica, che da oggi non sarà più la stessa.