Milano-Sanremo 2024, si parte da Pavia: orari, percorso e strade chiuse

Pavia, 15 marzo 2024 – Tutto pronto per la Milano-Sanremo 2024, che si terrà domani, sabato 16 marzo. Per il secondo anno consecutivo, la partenza della Classicissima non avverrà da Milano, ma da Pavia. Dopo l’esperienza dello scorso anno ad Abbiategrasso, stavolta sarà un’altra località della Lombardia a dare il via a una gara che mantiene intatto il suo spirito pur modificando il tratto iniziale del percorso. Con i suoi 288 chilometri, la Milano-Sanremo rimane la corsa più lunga della stagione, con arrivo nella città dei fiori. In occasione della partenza della Milano-Sanremo 2024 il comune di Pavia ha emesso alcune ordinanze per regolamentare la sosta, la circolazione e le operazioni di carico e scarico in tutte le aree interessate dalla manifestazione. Ecco tutte le informazioni: dagli orari al percorso e le strade chiuse.

La Milano-Sanremo 2024 parte alle 10 da Pavia e l’arrivo è previsto nella città ligure tra le ore 16.50 e le 17.30.

La Milano-Sanremo 2024 parte da Pavia e dopo circa 44 km di strade pianeggianti a cavallo del Ticino rientra nel percorso classico a Casteggio. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si trovano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961).

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo e poi la discesa, con l’ultima parte che si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. A 850 metri dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma.

Milano-Sanremo 2024, il percorso

Il ritrovo dei partecipanti alla Milano-Sanremo 2024 è previsto a partire dalle 8.30 di sabato 16 marzo 2024 in piazza Vittoria a Pavia.

Alle 10 è poi in programma l'incolonnamento dei ciclisti per la partenza della sfilata cittadina fino al chilometro zero. Il percorso passa da corso strada Nuova e si immette in lungo Ticino Sforza per poi percorrere interamente viale Resistenza e svoltare alla rotonda in viale Partigiani; si prosegue poi sul lungo rettilineo che comprende viale Montegrappa, via San Pietro in Verzolo e viale Cremona prima di entrare nella strada provinciale 234 direzione Belgioioso, dove è situato il chilometro zero.

A questo punto il percorso prosegue, attraversando Belgioso, fino a Corteolona e Genzone: qui i ciclisti svoltano sulla strada provinciale 31 per arrivare a San Zenone al Po: dopo un breve passaggio sulla strada provinciale 35 si prosegue svoltando sulla strada provinciale 199 e attraversando il fiume Po sul ponte di Spessa. Si giunge così a Stradella e poco dopo, imboccata la strada statale 10, a Broni: qui il passaggio della Milano-Sanremo avviene sulla via Emilia; poi, ripresa la statale 10 si arriva a prima a Casteggio e poi a Voghera. Qui vengono percorse via Emilia e via Fratelli Rosselli, prima di immettersi nuovamente nella statale 10 e sconfinare in Piemonte a Pontecurone.

Sabato 16 marzo, dalle 9 alle 11 - o comunque fino alla riapertura disposta dalla Locale Questura di Pavia - viene infine sospesa la circolazione veicolare nelle seguenti strade: piazza Vittoria, corso Cavour, corso Strada Nuova (già dalle 7), piazzale Ponte Ticino, lungo Ticino Sforza, viale Resistenza, piazzale Porta Garibaldi, viale Partigiani, viale Montegrappa, via San Pietro in Verzolo, viale Cremona e viale Matteotti (già dalle 7.45). Negli stessi orari su tutto il percorso di gara sono sospese le operazioni di carico e scarico merci.

Viabilità altri Comuni pavesi

Strade chiuse anche negli altri comuni della Lombardia interessati dal passaggio della corsa: la circolazione dovrebbe essere interrotta unicamente durante il transito dei ciclisti e fino a cessate esigenze.

Belgioioso: divieto di sosta dalle 8 alle 11 in via Dante e via XX Settembre; sospensione della circolazione sulla Sp 234 (via Dante-piazza V. Veneto e via XX Settembre) dalle 9.30 alle 10.45.

divieto di sosta dalle 8 alle 11 in via Dante e via XX Settembre; sospensione della circolazione sulla Sp 234 (via Dante-piazza V. Veneto e via XX Settembre) dalle 9.30 alle 10.45. Broni: dalle 10 alle 13 in via Quartiere Piave, via Circonvallazione, Strada Pavese, via Emilia, via Marconi, SS10.

dalle 10 alle 13 in via Quartiere Piave, via Circonvallazione, Strada Pavese, via Emilia, via Marconi, SS10. Redavalle: via Emilia: divieto di sosta dalle 8.30 alle 13; divieto di transito dalle 10 alle 13.

via Emilia: divieto di sosta dalle 8.30 alle 13; divieto di transito dalle 10 alle 13. San Zenone Po: dalle ore 9.45 alle 11.45 sulla Sp35.

dalle ore 9.45 alle 11.45 sulla Sp35. Santa Giuletta: via Emilia: divieto di sosta e fermata dalle 00.00 alle 11.30 e divieto di transito dalle 10 alle 11.30.

via Emilia: divieto di sosta e fermata dalle 00.00 alle 11.30 e divieto di transito dalle 10 alle 11.30. Voghera: divieto di sosta in via Piacenza, via Amendola, piazzale Quarleri, via Emilia, piazza Meardi, via F.lli Rosselli e via Tortona, dalle ore 8 e fino al passaggio della corsa.

In particolare è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta:

dalle 00.01 alle 20.00 di venerdì 15 marzo 2024 in piazza 9 novembre 1989, via Mentana, piazza della Posta, via degli Ariani, via Riva Corti e via Bordoni;

dalle 00.01 alle 11.00 di sabato 16 marzo 2024 in viale XI Febbraio, piazza Castello (civici 38-40 e 1-27) e viale Matteotti;

dalle 00.01 di venerdì 15 alle 12.00 di sabato 16 marzo 2024 in viale Indipendenza (area di sosta posta nelle vicinanze del civico 11/a) e piazza Vittoria;

dalle 20.00 di venerdì 15 alle 12.00 di sabato 16 marzo 2024 in viale Resistenza, viale Partigiani, viale Montegrappa, via San Pietro in Verzolo e viale Cremona;

dalle 00.01 alle 11.00 di sabato 16 marzo 2024 in lungo Ticino Sforza;

dalle 00.01 alle 12.00 di sabato 16 marzo 2024 in via Calatafimi;

dalle 00.01 alle 13.00 di sabato 16 marzo 2024 in piazzale Ponte Ticino 4-5/a.

Non è la prima volta che la Milano-Sanremo parte da Pavia. Accadde anche nel 1965. Quell’anno, però, il via venne dato non dal centro storico ma dalla Certosa di Pavia, che sulla tabella di marcia tradizionale della classicissima precede di 8 chilometri la città viscontea. Si trattò di un esperimento voluto da patron Vincenzo Torriani per contrastare lo strapotere dei fiamminghi, inserendo la salita del Melogno e mantenendo i 290 km di chilometraggio.

I corridori attraverseranno l'Oltrepò Pavese transitando anche da San Zenone al Po, luogo di nascita di Gianni Brera. Una sorta di omaggio alla grande firma del giornalismo sportivo.

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 9.50, Raisport dalle 9.35 alle 14.00, Rai Due dalle 14.00

Diretta streaming: Raiplay dalle 9.35, Eurosport.it, NOW, SKyGo, DAZN, Discovery+ dalle 9.50