Aspettando la Milano-Sanremo. Lavori al granito del centro e modifiche alla circolazione

A pochi giorni dal via della Milano-Sanremo che quest’anno parte da Pavia, ci sono le prime disposizioni ufficiali in vista della Classica di primavera. E i primi lavori. In Strada Nuova, tra corso Mazzini e piazzale Ponte Ticino, è cominciata ieri la manutenzione della pavimentazione in granito. "L’intervento era già programmato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Bobbio Pallavicini – per la corsa è stato anticipato".

Fino alle 17 di oggi è consentito il transito solo a mezzi di cantiere e d’emergenza nonché alle forze di polizia. Autorizzata l’eventuale deviazione su percorsi alternativi o la sospensione temporanea del servizio di trasporto pubblico. Il via alla 115esima edizione sarà dato in piazza della Vittoria: i corridori attesteranno la loro presenza sul foglio firma, la sera precedente si terrà la presentazione ufficiale dei protagonisti. L’apertura del podio e la presentazione sono fissate per le 16 di venerdì con l’arrivo delle prime ammiraglie nel parcheggio, l’inizio del team presentation sarà alle 16,30.

Moltissime le modifiche alla circolazione che verranno apportate sabato per consentire il passaggio dei corridori attesi in piazza della Vittoria dalle 7,45. Porta Garibaldi sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 11. Vietata la sosta in viale XX Febbraio come in piazza Castello e in viale Matteotti. Sull’allea non si potrà tenere il mercatino organizzato da Confeventi a causa dei divieti di sosta, mentre gli ambulanti di piazza Petrarca dovranno allestire i banchi e spostare in fretta i mezzi nell’area Cattaneo. Tanti i nomi illustri attesi per un autografo o un selfie, come il vincitore dell’edizione 2023 Mathieu Van der Poel e il dominatore della Strade Bianche, nonché 4° classificato sul traguardo di Via Roma dodici mesi fa, Tadej Pogacar. Accanto a loro altri campioni come gli ex vincitori Alexander Kristoff, Arnaud Démare, Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven e Matej Mohoric.

"È la Champions del ciclismo", commenta l’assessore allo Sport Pietro Trivi. I 175 corridori sabato lasceranno piazza della Vittoria alle 10 per un trasferimento di 5,7 chilometri in città. La carovana percorrerà Strada Nuova fino al Lungoticino quindi viale Resistenza e, arrivata in piazzale Porta Garibaldi, girerà a destra attraversando viale Partigiani, viale Montegrappa e viale Cremona per raggiungere l’ex bivio Vela, dove ci sarà il chilometro 0 con il via ufficiale alla gara alle 10,15. "Una manifestazione che dà lustro alla città, un ritorno per le nostre attività commerciali", commentano gli esercenti di piazza della Vittoria.

