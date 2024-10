Guasto sulla linea Milano-Piacenza, treni in ritardo: attese anche di un’ora

Milano, 15 ottobre 2024 – Nuovi disagi per pendolari e viaggiatori in Lombardia: oggi, martedì 15 ottobre, si sono verificati ulteriori ritardi alla circolazione ferroviaria.

Il problema è stato causato da un guasto tecnico alla linea Milano-Piacenza. Come comunicato da Rfi e Trenitalia dalla 6.40 la circolazione ferroviaria è “rallentata in prossimità di Codogno per un inconveniente tecnico alla linea”.

Questo ha provocato ritardi importanti sia per i treni Intercity che Regionali: questi infatti “possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a sessanta minuti”, ha fatto sapere Trenitalia. Sono infatti diversi i treni diretti a Milano, in particolare modo alla Stazione Centrale e Porta Garibaldi, che hanno registrato ritardi fino a un'ora.

Un altro inizio di giornata ‘in salita’ dopo quella di ieri dove si sono registrati numerosi ritardi a causa di un incidente ferroviario (un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Rescaldina) e di un guasto alla linea alla stazione di Milano Certosa.

I tecnici di Rfi si sono subito messi subito al lavoro per consentire la regolare ripresa della circolazione. Come poi precisato da Rfi la linea, dopo l'intervento degli operatori, verso le 7.30, la circolazione è tornata regolare: i tecnici hanno infatti "ripristinato la piena funzionalità della linea".

Nonostante ciò, cinque treni Intercity e cinque treni Regionali registrano ancora rallentamenti fino a 60 minuti, 6 treni Regionali limitati nel percorso.