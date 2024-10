Guasto a Milano Certosa, treni bloccati sulla Varese-Treviglio: cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

Ennesima mattinata nera per i pendolari della Lombardia a causa di un guasto alla stazione di Milano Certosa, che ha bloccato la linea S5 di Trenord che collega Varese a Treviglio attraverso il Passante ferroviario milanese. Contestualmente, si registrano cancellazioni e ritardi anche sulla linea Milano-Malpensa e sulla Novara-Saronno-Milano a seguito dell’investimento di un uomo sui binari nei pressi della stazione di Rescaldina.

Il guasto si è verificato intorno alle 7.00 di lunedì mattina, nell’ora di punta. Al momento, oltre una dozzina di treni viaggiano con un ritardo compreso tra 60 e 120 minuti e si registrano anche diverse cancellazioni. I tecnici di Rete ferroviaria italiana stanno effettuando un intervento di ripristino nei pressi di Milano Certosa, ma intorno alle 9.00 la situazione non era ancora in via di risoluzione.

Per quanto riguarda lo stop della linea che collega Milano Cadorna all’aeroporto di Malpensa e della Novara-Saronno-Milano, Trenord consiglia ai passeggeri che da Novara devono raggiungere Milano e viceversa di utilizzare i treni della linea S6 che partono e arrivano nella stazione di Novara. Tutti i treni Malpensa Express sono fermi e nelle stazioni si registrano cancellazioni, variazioni e ritardi.