Uomo travolto e ucciso da un treno a Rescaldina: circolazione sospesa tra Milano e Malpensa

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Rescaldina, in provincia di Milano, poco prima delle 6 di lunedì mattina. Non è chiara la dinamica dei fatti, né sono note le generalità della vittima: sul posto carabinieri e polizia ferroviaria stanno indagando per ricostruire l’accaduto e stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.

L’uomo è stato investito dal convoglio 307 partito da Milano Cadorna alle 5:27, che avrebbe dovuto arrivare alle 6:10 a Malpensa Aeroporto. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato alle 5.52 e sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica, ma all’arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Circolazione sospesa Milano-Malpensa

La circolazione sulle due linee interessate, quella che collega Milano Cadorna all’aeroporto di Malpensa e la Novara-Saronno-Milano, è stata sospesa. Tutti i treni Malpensa Express sono quindi fermi e nelle stazioni si registrano cancellazioni, variazioni e ritardi. Intorno alle 7 sono stati attivati bus sostituivi da Milano Cadorna a Malpensa. Trenord consiglia ai passeggeri che da Novara devono raggiungere Milano e viceversa di utilizzare i treni della linea S6 che partono e arrivano nella stazione di Novara.

Treni bloccati alla stazione di Legnano

Guasto anche sulla Varese-Treviglio

Giornata nera per i pendolari della zona, perché dalle 7.00 circa è bloccata anche la linea S5 da Varese a Treviglio del Passante ferroviario per un guasto nella stazione di Milano Certosa che richiede un intervento di ripristino da parte di Rfi. Si registrano ritardi fino a 80 minuti di ritardi, diversi treni soppressi e forti rallentamenti a catena.