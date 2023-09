Meteo, a Milano e in Lombardia continua l’estate: sole e caldo per tutto il weekend

Ancora cieli sereni e caldo estivo sulla Lombardia. Il bel tempo continuerà per tutto il fine settimana, con temperature fino a 32 gradi e venti per lo più assenti. Le previsioni meteo regalano a milanesi e lombardi qualche altro giorno per spostarsi al lago, in montagna o per godersi i parchi cittadini. Tantissime anche le sagre, gli eventi e le mostre in questo ultimo weekend prima dell’inizio delle scuole.

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, per sabato si prevede cielo poco nuvoloso in mattinata su settori prealpini centro-occidentali, e cielo sereno ovunque per la restante parte di giornata. Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento, con minime tra 15 e 20 gradi e massime tra 29 e 33 gradi.

Anche domenica, cielo sereno in mattinata e qualche nube sparsa e passeggera nel pomeriggio. Precipitazioni assenti e temperature stazionarie: in pianura minime intorno ai 17 gradi e massime a 32.