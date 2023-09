Week-end dell’8, 9 e 10 settembre 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Il secondo weekend di settembre anticipa alcuni appuntamenti autunnali in Lombardia, dalle sagre agli eventi tematici. Ma soprattutto è l’ultimo fine settimana prima del ritorno tra i banchi di scuola, ecco allora tante iniziative per vivere ancora uno scorcio di estate, al lago o in montagna. Per gli appassionati dell’arte numerose mostre da non perdere, mentre i più golosi si ritroveranno nelle ultime sagre di fine estate. Ecco le iniziative provincia per provincia

EVENTI

Sabato 9 e domenica 10 settembre, al Parco Sempione di Milano si svolge la nona edizione di Expo per lo Sport, l’evento di promozione sportiva dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e con il sostegno della Regione Lombardia. Insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, per due giorni bambini e ragazzi hanno l'opportunità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell’attività motoria all’aperto. In entrambe le giornate l’appuntamento è dalle 10.00 alle 19.00 in modo diffuso in Parco Sempione, piazza Sempione e piazza Cannone, con un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei.

Per il secondo anno consecutivo, Nickelodeon, il brand dedicato a bambini e ragazzi di Paramount in onda sul canale 605 di Sky, è partner di Expo per lo Sport 2023. Sabato 9 e domenica 10 Settembre, al Parco Sempione di Milano, presso l’area Nickelodeon, si potranno provare gratuitamente diverse discipline sportive come badminton, pallavolo e atletica. Inoltre, i partecipanti potranno sperimentare i benefici di “Più Vita Sana con le Pause Attive”, dopo aver svolto alcune attività ludiche come calcoli matematici o letture, saranno infatti coinvolti in semplici pause attive per ricaricarsi e ritrovare la concentrazione. Inoltre, per rendere la giornata davvero indimenticabile, saranno presenti i Costume Characters di SpongeBob, Patrick e PAW Patrol, che inciteranno i partecipanti e saranno a disposizione per una foto ricordo con tutti i bambini.

Torna il Festival del Teatro e della Comicità delle Terre Insubri con un nuovo appuntamento, venerdì 8 settembre alle 21, nel Teatro Naturale di Villa Litta di Lainate, in scena "Mistero Buffo 50" lo spettacolo più famoso di Dario Fo e Franca Rame, che avrà il volto di Mario Pirovano, con la regia firmata dallo stesso Fo. Esilarante, provocatorio, potente, attuale, epico, magistrale, lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Teatrale Fo Rame e patrocinato dalla Fondazione Fo Rame, è stato allestito in una nuova forma nel 2019 per celebrare i cinquanta anni dalla prima rappresentazione di Mistero Buffo.

Si svolgerà a Milano, dal 7 al 10 settembre, la prima edizione del Coca-Cola Pizza Village. L’evento si svolgerà nel parco di CityLife e avrà come protagonisti i migliori maestri pizzaioli. Sarà possibile conoscere i segreti della pietanza partenopea grazie alla partecipazione di pizzerie storiche e tanti pizzaioli tra i più celebri del settore e di vivere esperienze interattive divertenti. Dieci i maestri pizzaioli presenti: Errico Porzio (Errico Porzio), Gino e Toto Sorbillo (Sorbillo), Vincenzo Capuano (Vincenzo Capuano), Fabio Cristiano (Antica Pizzeria da Gennaro), Ciro Cascella (Ciro Cascella 3.0), Antonio Falco (L’Antica Pizzeria da Michele), Raffaele Di Stasio (Verace Assaje), Simone Nicolosi (Biga), Giovanni Di Gregorio (Fresco). E la Bottega Ghiotta con il maestro pizzaiolo Gennaro Donnarumma.

Domenica 10 settembre, dalle 10 alle 18, a Piazza Portello torna Scambiolibro, l'evento dedicato a tutti i bambini per incoraggiare a coltivare l’amore per i libri e il piacere della lettura. Per tutta la giornata ogni bimbo (età indicata 3-10 anni) può portare un libro da condividere e scambiare con altri a propria scelta, per appropriarsi delle esperienze di migliaia di personaggi immaginari e farne tesoro nel mondo reale: i partecipanti possono barattare gratuitamente i propri libri con altri piccoli lettori, per incentivarli alla scoperta di nuove letture e di stringere amicizie. Inoltre, alle 16, l'appuntamento è con la Kids Academy Portello che coinvolge i giovanissimi in attività connesse alla letteratura, alla pittura, alla scrittura, all’educazione di una corretta alimentazione, all’importanza della biodiversità e all’utilizzo di materiale di riciclo per creazioni di eco-design. Per l'occasione è si entra nella magia di un racconto senza tempo, Il Piccolo Principe raccontato con una mostra pittorica da una guida-attore che avvicina i bambini al capolavoro della letteratura resa accessibile grazie alla rielaborazione, alla riscrittura e alla rappresentazione. L'evento è a ingresso gratuito con iscrizione in loco richiesta.

Morimondo in festa a settembre: molte le iniziative in calendario per un mese ricco di appuntamenti a partire da sabato 9 e domenica 10 con la Festa Patronale di Fallavecchia. Nella giornata di domenica un appuntamento speciale: For You Forlì Diamo una mano alla Romagna , con un concerto di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto a favore della Caritas Forlì-Bertinoro per i comuni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione nel maggio scorso. Dalle 15 alle 19 di domenica si alterneranno sul palco i Libera interpretazione con un tributo a Fabrizio De André e alla PFM la tribute band di Ligabue Da Zero a Liga. Il concerto vedrà anche la partecipazione del vincitore di Italia’s got Talent Fabrizio Vendramin. La manifestazione vedrà anche la partecipazione del MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa con il suo catalogo di eccellenze enogastronomiche che offre a golosi e turisti una carrellata di prodotti - tutti a filiera corta - come riso del Pavese, salame di Varzi, formaggi e salumi dell'Oltrepo' e dolci come le offelle di Parona, praline e pasticceria secca, grappe e birra artigianale. Ed ancora miele, vini, salumi di suino e d’oca, pasta fresca, confetture, distillati, olio. Nel ricco catalogo del MEC anche semi rurali, antichi e rari in agricoltura bio-rigenerativa, senza l'uso di prodotti chimici; prodotti rifermentati, kefir, fermenti probiotici. Tra i banchi del mercato anche prodotti di bellezza, creme e saponi naturali e nutrienti per la pelle.

SAGRE

Sagra del Pesce di Paderno Dugnano: l'appuntamento è dal 18 agosto al 10 settembre presso il centro sportivo comunale al Parco Enrico Toti. Curata dal Consorzio Parco Lago Nord, la Sagra del Pesce di Paderno Dugnano è aperta tutte le sere e propone tanto pesce fritto, ma anche grigliate di carne mista e altre specialità. Ad arricchire la manifestazione, un fitto programma di intrattenimento, tra ballo liscio e animazioni.

Fino all'11 settembre 2023 torna l'appuntamento con la Sagra di San Lorenzo nell'omonima frazione di Parabiago: giorni di festa tra buon cibo, serate musicali e tanti eventi collaterali, fino allo spettacolo pirotecnico di domenica 10 settembre. Il ristorante è attivo tutte le sere tranne domenica 10 settembre con un ricco menù che spazia dalla pasta alle grigliate, oltre a un elenco di piatti speciali diversi ogni sera. Il servizio ristorazione avviene solo su prenotazione obbligatoria recandosi di persona presso i locali della sagra in via Don Bianchi 2 a Parabiago tutti i giorni in orario 17.00-19.00; la cena avviene sue due turni, alle 19.30 e alle 21.30 .

Torna a Triginto di Mediglia la Festa Popolare con incontri, serate di musica e ballo, attività ricreative, buon cibo e molto altro, da venerdì 8 a domenica 10 settembre. Ogni sera, stand di cibo e cucina con la tipicità e la qualità del ristorante della Festa Popolare e dell'Osteria, e a seguire musica e balli.

Da venerdì 10 a domenica 12 settembre, in occasione della annuale Festa di San Gregorio e nell’ambito del Settembre Basianese, a Basiano in piazza Giovanni Paolo II torna l'appuntamento con lo street food, quest'anno a declinato a tema Sapori di Puglia.

Vigano Certosino, frazione del comune di Gaggiano in provincia di Milano, organizza la Festa patronale di Vigano Certosino che torna con il suo programma di eventi e spettacoli e con la tradizionale risottata finale: l'appuntamento è da venerdì 8 a lunedì 11 settembre. Animazione per bambini accompagna momenti di riflessione e incontri, ma anche cene in compagnia e serate di convivialità con musica e cinema.

CINEMA

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna, dopo qualche anno di pausa, alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano. Dal 27 giugno al 22 settembre sono in programma quasi tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti. A breve il calendario completo di AriAnteo Fabbrica del Vapore 2023 con film in programmazione, orari e biglietti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche nella cornice di City Life, nel cuore della nuova Milano nata nell’ex quartiere della fiera milanese. Dal 21 giugno al 22 settembre in piazza Elsa Morante, ai piedi delle tre torri di City Life, sono in programma circa tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti.

Anteo organizza anche la terza edizione del format itinerante Anteo nella Città: una serie di proiezioni nelle piazze di Milano in programma dal 15 giugno al 17 settembre (con una settimana di pausa a Ferragosto e una a settembre). Una programmazione di cinema di qualità su quattro ruote per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo e per restituire alle piazze la funzione di luogo di incontro, aggregazione e condivisione. Ecco la programmazione, le date e i luoghi: 11-17 settembre: Barrio’s, piazzale Donne Partigiane (Municipio 6).

Dal 20 giugno al 22 settembre a Milano, l’Arena Chiesa Rossa che illumina le serate del Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti sia alle famiglie. Le proiezioni si svolgono con l’ausilio di cuffie wireless e si tengono presso il campo sportivo di via Neera 24 (in caso di maltempo al Centro Asteria, piazza Carrara).

TEATRO

Nelle domeniche d'estate, da giugno a settembre 2023, a Milano in via Agordat angolo via Bertelli - in prossimità dell’Anfiteatro Martesana - si svolge la rassegna Martesana Dimanche, ciclo di eventi organizzati dal Teatro Officina sul Naviglio della Martesana con l'obiettivo di aprire nuovi momenti di incontro e di condivisione nel quartiere di Gorla, definita nell’800 dai letterati la piccola Parigi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito e si svolgono in orario 18.30-19.30.

MOSTRE E MUSEI

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

È in programma dal 4 giugno al 29 ottobre, la mostra Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena presso la Stazione Centrale, Galleria dei Mosaici di Milano, un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del mondo marino. In mostra oltre sessanta esemplari di questi animali marini che incutono paura e timore, ma che sono anche molto interessanti dal punto di vista biologico. Un modo per esplorare il mondo degli abissi e la potenza di questi predatori del mare, la loro evoluzione e il loro cambiamento negli anni. Il percorso fa anche riflettere quanto gli squali siano attualmente divenuti vittime dell’uomo. Dopo aver attraversato e resistito a numerose catastrofi naturali, sono infatti in una situazione di precarietà che potrebbe portare verso l’estinzione. È importante quindi iniziare a non vederli più come una minaccia, ma come un tesoro del nostro pianeta che merita di essere preservato.

È in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano la mostra “CINA. La nuova frontiera dell’Arte” in programma dal 24 giugno all’8 ottobre, un percorso unico che mette in luce, per la prima volta, i maggiori esponenti contemporanei della scena artistica cinese.U na grande retrospettiva, a cura di Vincenzo Sanfo, che espone le opere che hanno segnato la storia dell’arte cinese contemporanea. La mostra è divisa in sei sezioni, con le opere esposte di oltre cinquanta artisti cinesi che ripercorrono l’evoluzione dell’arte cinese. Si comincia con la Cina dell’ultimo imperatore, poi l’epoca di Mao e della rivoluzione culturale e, a seguire, l’arte calligrafica e la pittura ad inchiostro. Le restanti sale presentano opere dello stile realista, dell’astrattismo e dell’ancora più recente arte concettuale.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 17 agosto al 10 settembre si tiene a Casirate d'Adda, la ventiquattresima edizione del Gerundium Fest, la tradizionale sagra con ristorante aperto ogni giorno in orario 19.00-01.00 e serate di musica live. L'appuntamento è presso il Pala Gerundium, in via dell'Industria. Il menù del Gerundium Fest 2023 spazia dai primi e secondi piatti della tradizione tirolese (dai canederli agli Spinat Spatzle, dallo stinco di maiale ai Bratwürst) alle pizze, fino ai panini e agli hamburger. E ovviamente tanta birra alla spina. L'offerta è inoltre arricchita ogni sera da uno spettacolo di musica dal vivo. Lo spazio Garden del Gerundium Fest 2023 è ad accesso libero, mentre per il ristorante è fortemente consigliata la prenotazione.

Da sabato 2 a domenica 10 settembre si tiene nei paesi di Altobrembo, in provincia di Bergamo, la diciottesima edizione di Fungolandia, la rassegna che ormai tradizionalmente dà il via alla stagione autunnale accompagnando i partecipanti a scoprire gli angoli nascosti e la natura incontaminata dell’Alta Valle Brembana. Al centro di Fungolandia ci sono ovviamente i funghi tra degustazioni, spettacoli e laboratori per bambini.

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre torna a Trescore Balneario il weekend della Festa dell'Uva e della Agricoltura Bergamasca, la sagra che valorizza gli antichi valori e le tradizioni bergamasche e promuove i prodotti del territorio. In programma cene in piazza, spettacoli di musica e danza e visite guidate, fino al culmine della manifestazione con la tradizionale sfilata di carri allegorici, contrade e gruppi folcloristici.

Dal 2 al 10 settembre si svolge a Villa Carcina il Palio delle Contrade, giunto alla sua 35esima edizione, patrocinato dal comune. Le contrade degli Azzurri (il Giglio), dei Rossi (il Castello), dei Verdi (il Drago), si sfideranno per vincere il 35esimo Palio, dovranno affrontare varie sfide tutte all’insegna dell’amicizia e del rispetto reciproco. Tanti i volontari coinvolti nella festa che si mettono a servizio della parrocchia e dell’oratorio, a cui viene devoluto il ricavato della festa.

Da giovedì 7 a domenica 10 settembre si svolge a Calvagese della Riviera l'ottava edizione della Festa del Groppello: un weekend per festeggiare il vitigno tipico del Lago di Garda, da accompagnare alle golosità proposte. La sagra si svolge presso il campo sportivo di Calvagese della Riviera e propone stand con carne allo spiedo, carne di toro, stracotto di manzo al Groppello e fiumi di vini delle cantine locali, con tanto di musica dal vivo.

Da venerdì 8 settembre a domenica 10 settembre si svolge a Sale Marasino la quarantesima edizione della Sfida Nazionale della Zucca. Il programma della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, include la sfilata del Corpo Bandistico Cittadino di Sulzano, eventi musicali, il mercato agricolo, la mostra mercato e la Sfida della Zucca con la pesatura e l’incoronazione del Re di Zuccolandia. Durante il weekend, inoltre, diversi ristoranti offrono menu degustazione a base di zucca.

Sabato 9 settembre al Nerolidio (via S. Abbondio 7, Como) Almoraima presenta "Desert Songs", nuovo spettacolo dai paesaggi sonori medio orientali, in cui si riconoscono differenti tasselli musicali, impressioni e suggestioni. Inizio spettacolo ore 21. Biglietto 15 euro. Massimiliano Almoraima: oud, Saleem Anichini: viola, Giovanni Ceresoli: chitarra flamenco e cajón, Matteo Resta: basso elettrico.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Sabato 9 e domenica 10 settembre, si tiene a Garlate, la trentesima edizione della Festa delle Corti: in programma due giorni di eventi con 35 punti di interesse, 11 punti di ristoro, 31 associazioni e enti coinvolti e tante iniziative con l'obiettivo di valorizzare le radici, la storia, l’architettura e le tradizioni di Garlate e del territorio, dando particolare rilievo a antichi mestieri, lavori artigiani, canti popolari e dialettali, prodotti locali e mercati tradizionali. Il programma della Festa delle Corti 2023 prende il via con la cerimonia di inaugurazione alle ore 18.00 di sabato 9 settembre presso il cortile interno del Municipio. Il cartellone della rassegna prosegue poi tra spettacoli, concerti, visite e tour guidati e l'apertura dei sempre attesi punti di ristoro con la loro offerta gastronomica che spazia dalla trippa al goulash, dai tradizionali tortelli di Maria allo gnocco fritto emiliano, dai piatti della cucina bergamasca al gelato artigianale. Nella giornata di domenica 10 settembre i punti di ristoro aprono alle ore 12.00 mentre l'accesso alle corti è previsto dalle ore 14.00. Il gran finale, alle ore 22.00, è affidato all'atteso spettacolo di fuochi d'artificio.

Sabato 9 settembre a Lodi torna l'appuntamento annuale con il Laus Raqs Show, il primo Festival del territorio interamente dedicato alle danze orientali ed etniche. L’evento si terrà presso l’Accademia delle Arti Gerundia (via Carlo Besana, 8). dalle 14 alle 19.45 in programma workshop di yoga, indian fusion e danza orientale. Alle 21.00 si terrà il night show. Un’intera giornata dedicata alla danza, con workshop e spettacolo serale con artisti di fama internazionale. Sul palco si esibiranno artisti di fama nazionale e internazionale. Ingresso gratuito

Domenica 10 settembre dalle ore 9 in piazza 15° Cavalleggeri, a Lodi, si terrà il XXVI Raduno "Vecchie Sciabole" della Sezione " 15° Cavalleggeri Lodi - Cavg. Luigi Ferrari".

Da giovedì 7 a lunedì 11 settembre a Marmirolo, si svolge la quarantanovesima edizione della Sagra del luccio in salsa di Pozzolo sul Mincio, che si tiene ogni anno in occasione della festa Piatto principe della sagra è il luccio, pesce d’acqua dolce cotto in una profumata salsa e servito con la polenta. Negli stand anche altre tipicità della Lombardia e del mantovano, come tortelli di zucca, grigliate di carne, salamella e risotto con saltaréi (i gamberetti di fiume).

Da sabato 9 a lunedì 18 settembre torna a Muggiò, l'appuntamento con la Sagra Cittadina. In programma un ricco calendario di eventi celebrativi, sportivi, culturali, di intrattenimento. Tra gli highlights, lo spettacolo Mogol racconta Mogol, gli stand gastronomici di Grecia in Festa e il Laser Light Show che chiude la kermesse.

Dall'8 al 17 settembre torna l'appuntamento con la Sagra della Patata di Oreno, in piazza San Michele e nel centro della frazione di Vimercate. Per due lunghi weekend la Sagra della Patata di Oreno propone servizio di ristorazione con cucina casalinga e stand gastronomici (i punti ristorazione sono allestiti presso il Circolo Culturale Orenese, l'Oratorio Don Bosco, Al Basell, il parcheggio sterrato di via Rota e via Carso) ma anche animazioni per bambini, musica dal vivo e rievocazioni storiche con l'attesa Sfida delle Contrade.

Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre, torna a Seregno, la Festa Popolare Madonna della Campagna, giunta quest'anno alla trentaquattresima edizione. L'appuntamento è in via Cagnola, zona Fuin: qui sono in programma sette giorni di buon cibo con i piatti tipici della cucina brianzola, ma anche spettacoli, esibizioni sportive, eventi agricoli e momenti dedicati ai più piccoli. Tutte le sere, e le domeniche tutto il giorno, il parco feste di via Cagnola viene idealmente diviso in due aree per una fruizione più comoda da parte dei tanti visitatori attesi: un'area food e ballo con cucina tipica, zone tavoli e relax, serate danzanti con orchestre dal vivo (tra gli ospiti musicali spiccano Jerry Calà, i Cugini di Campagna e Gianni Drudi); e un'area divertimenti con mercatini e bancarelle, gonfiabili e giostre per bambini, un lounge bar con birreria e paninoteca per spuntini e cene veloci.

Dal 30 giugno al 5 novembre, la Villa Reale di Monza ospita la mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. In mostra – oltre ad altri due muri mai esposti prima in Italia: “Heart Boy” e “Robot/Computer Boy” – saranno presenti alcuni pezzi unici che arricchiranno ulteriormente il percorso espositivo, e nel complesso più di settanta opere originali. Fino al 10 settembre da mercoledì a venerdì: 14-20 sabato-domenica: 10-20. Chiusa lunedì e martedì. Dall'11 settembre da mercoledì a domenica: 10-20 Chiusa lunedì e martedì. Il biglietto intero ha un costo di 14 euro, ridotto 12.

Dal 29 aprile al 16 settembre, il Belvedere della Villa Reale di Monza ospita I Love Lego, una mostra pensata per tutti quei bambini, adulti e appassionati degli iconici mattoncini, per sognare e vivere momenti unici all’insegna del gioco e del divertimento. Tra spettacolari e coloratissimi diorami, creazioni artistiche e fantastiche prospettive, è possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più famosi del mondo.

Domenica 10 settembre, a Voghera si terrà la 4° Sagra del Peperone di Voghera con presentazione del Presidio Slow Food. In piazza, per tutta la giornata, sarà presente un mercato dei produttori locali, con stand e banchetti. Dalle 11.30 sarà possibile degustare un risotto al peperone di Voghera, a cura della Confraternita del Risotto. L’evento è a offerta e il ricavato sarà devoluto al progetto “1000 Orti in Africa”. Saranno presenti anche banchi di street food dedicati al peperone. L’intera cittadina si tingerà di verde per un weekend, anche i negozi saranno allestiti con vetrine a tema e non mancheranno supersconti di fine estate.

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre, si svolge la quarantunesima edizione della Sagra del Mais di Albonese: tre giorni di polentate ed eventi tra serate danzanti, giochi campestri e mostre. La Sagra del Mais si svolge presso la Tensostruttura di Albonese e prevede un menù a base di lasagne e polenta: la polenta può essere gustata con stufato d'asino, cervo, salsiccia e funghi, baccalà, frittura, gorgonzola e salamelle.

In occasione della tradizionale Festa del Ticino, sabato 9 Settembre torna la Notte Bianca a Pavia. La città si prepara a vivere uno degli eventi più amati. Dalle 17 alle 2 sul Ponte Coperto sarà presente un Mercatino a cura di ACOM. In Strada Nuova e in Piazza Italia si potrà passeggiare tra i banchi del Mercatino Hobbisti e Antiquariato a cura di Confeventi AVEPA. Dalle 21.30, Piazza della Vittoria si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, con musica revival anni 70-80-90 fino agli anni 2000. Sul loggiato del palazzo del Broletto i Dj pavesi Sergio Valle, Gianluca Trentani, Ottiper, Kalo, Alessandro di Lorenzo, Federico Masiero e Luca Dori Voice si alterneranno per far ballare la piazza sino alle 2.00 di notte.

Fino al 10 settembre, presso il Museo di storia naturale dell'Università di Pavia (piazza Botta 9) si terrà la mostra "Felini. Eleganza letale". Un viaggio alla scoperta del mondo dei felini, animali rari e magnifici, molti dei quali ormai a rischio estinzione. In esposizione anche 30 animali tassidermizzati oltre a modelli a grandezza naturale, crani e pannelli interattivi. Nel percorso si potranno ammirare, tra gli altri, il leopardo nebuloso del Vietnam, il leopardo delle nevi dell'Himalaya, il ghepardo, il gatto marmorizzato della Cina, la tigre siberiana e il leone. Attraverso i pannelli che accompagnano gli esemplari, sarà possibile ascoltare e rivivere storie di felini restituiti alla libertà e conoscere alcuni zoologi che hanno cambiato il destino di molti animali. La mostra è visitabile negli orari di apertura del museo, dal martedì alla domenica ore 10.00-18.00. Ingresso ridotto solo mostra: 4 euro.

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

Domenica 10 settembre, a partire dalle ore 10.00, a Bormio, torna l'appuntamento con la Pizzoccherata più Lunga d'Italia, la tavolata da record nel centro storico di uno dei luoghi più amati della Valtellina. Il centro storico di Bormio, dalla piazza del Kuerc fino a piazzetta San Vitale, si trasforma in un'unica tavolata di 800 metri con 1800 commensali che possono degustare i tipici pizzoccheri della Valtellina, preparati a mano da 15 ristoranti del comprensorio: oltre ai pizzoccheri il menù comprende salamet e slinzega della Contea, formaggi contadini, torta di grano saraceno, mele valtellinesi, acqua e vini locali. Il tutto al prezzo di 33 euro a persona (28 euro per chi prenota entro giovedì 31 agosto).

Ritorna a Chiuro uno degli eventi più attesi dedicati al vino: il Grappolo d'Oro organizzato dalla pro loco nei giorni dell’8, 9, 10, 15,16 e17 settembre. L'evento, giunto alla la 40esima edizione, trasforma Chiuro in un palcoscenico, dove il protagonista è il Vino Valtellina DOCG. In programma tante iniziative per tutte le età. Dall'arte alla musica, dalla gastronomia alle passeggiate nella natura, fino ai laboratori e alle degustazioni.

Sabato 9 e domenica 10 settembre in Valchiavenna si svolge la Sagra dei Crotti 2023, uno degli eventi enosgastronomici di settembre più attesi della Lombardia, quest'anno alla sessantatreesima edizione. L'appuntamento è a Chiavenna (Sondrio), in località Pratogiano, dove si possono gustare i piatti tipici della tradizione valchiavennasca come i famosi gnocchetti di Chiavenna, la bresaola della Valchiavenna, carne e verdure alla pioda, i biscottini di Prosto e la deliziosa torta fioretto.

Sabato 9 e domenica 10 settembre, a Bema, ci sarà l’annuale Sagra dei funghi. Giunta quest'anno alla trentasettesima edizione, la Sagra dei funghi di Bema prevede due giornate a base di funghi porcini e prodotti tipici del territorio. Si parte sabato 9 settembre alle 19.30 con una cena su prenotazione, seguita dall'intrattenimento musicale con Dj Oris. Domenica 10 settembre, dopo la Santa Messa delle 11.00, si torna a mangiare alle 12.30 con un pranzo a base di funghi porcini e prodotti locali; dalle 19.30, infine, la sagra si conclude con una cena abase di gnocch con patate di Bema. Per la giornata di due giorni non è richiesta alcuna prenotazione; pomeriggio e sera sono inoltre allietati dalla musica dell'Orchestra Franco Bagutti. La festa è infine arricchita da una mostra micologica, dalla possibilità di visitare le caratteristiche contrade e di effettuare degustazioni. Per i bambini, giochi e gonfiabili.

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre a Tirano, si svolge Eroico Rosso: Sforzato Wine Festival 2023, nona edizione dell'evento che celebra il vino più famoso della Valtellina. L'appuntamento è nel centro storico di Tirano, crocevia delle Alpi, Città Slow e Città del Vino, per un weekend dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio. Alle degustazioni, nelle serate di venerdì 16 e sabato 17 settembre, partecipano 26 cantine vinicole produttrici di Sforzato, da quelle storiche alle più giovani ed emergenti, con la degustazione dei loro vini più pregiati all’interno dei più eleganti luoghi del centro storico tiranese. In questi suggestivi scenari si possono degustare vini a scelta, alla scoperta delle tante sfaccettature dello Sforzato, guidati da esperti sommelier Ais e degustatori Onav: il costo è di 45 euro per il carnet da 10 calici, 25 euro per il carnet da 5 calici e 18 euro per il carnet da 3 calici. Le degustazioni si svolgono nei seguenti orari: venerdì 8 dalle 20.00 alle 24.00; sabato 9 dalle 18.00 alle 24.00; domenica 10 dalle 13.30 alle 17.00 (stand unico in piazzetta Salis con tutte le etichette).

Sabato 9 settembre alle 20.45 nell'Auditorium Comunale “Valtellinesi nel mondo” in programma una serata con Tessa Gelisio, eco blogger e conduttrice del programma "Cotto e mangiato". Conduce Gigliola Amonini. Ingresso gratuito. Fitto il programma di domenica 10 settembre: dalle 10 alle 18 degustazioni Bio tra le corti e in fattoria nel centro del paese. Percorso libero di assaggi nelle corti. Attività su iscrizione: ore 11, 14.30 e 16 Percorsi guidati con il giullare di corte tra assaggi e bio-storie. Racconti del paese e delle coltivazioni biologiche. Con Gigliola Amonini e Stefano Picceni. Alle ore 11 e 14.30 in programma Bio foraging. La passeggiata delle erbe dalla raccolta alla cucina. Percorso alla scoperta delle erbe selvatiche edibili nei dintorni e laboratorio di preparazione e degustazione. Alle ore 11 e 14.30 sarà la volta di “Petali e pennelli”, ua storica dell’arte e una naturalista raccontano erbe e fiori selvatici rappresentati nei dipinti. Alle ore 11, 14.30 e 16 - Tutti in fattoria: mungitura al pascolo, visita in azienda e degustazione. Dalle 13 alle 18 si terrà il Gioca Bio con i giochi del passato. Dalle 10 alle 18 laboratorio "L’arte dell’intaglio”, a cura dell’Associazione Valtellina Intagliatori e Intarsiatori. Infine alle 11 e 16 Degustazioni bio in latteria. Iscrizioni e informazioni su www.valtellinatuttobio.it.

Sei itinerari "tra Acqua e Terra", con un calendario di 25 visite gratuite a piedi, in bicicletta o in battello, alla scoperta del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico. È la nuova proposta turistica sul lago di Varese organizzata dal 2 settembre al 16 dicembre dal Comune di Gavirate per valorizzare e far conoscere il suo territorio, anche in periodi di bassa stagione turistica.

Dal 17 aprile fino al primo ottobre, negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.

Dal 16 luglio al 22 ottobre il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Il Profilo dell’Immagine a cura di Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella: si tratta di un progetto di riallestimento della collezione del museo nato per presentare le nuove acquisizioni ottenute grazie all’assegnazione di due diversi avvisi pubblici promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Infatti, grazie al Pac 2021 (Piano per l’Arte Contemporanea), il Ma*Ga ha acquisito un fondo di 25 opere di Armin Linke e, grazie a Strategia Fotografia 2022, sono entrate nella collezione del museo due opere di Bruno di Bello e Paola di Bello.