Meteo Lombardia, il bel tempo tiene ma fino a quando

L’alta pressione continua a stazionare sulla Lombardia assicurando cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni, anche se in pianura si dovrà fare attenzione alla nebbia soprattutto nelle ore più fredde, alla mattina e alla sera.

Temperature massime fino a 8 gradi, valori notturni sopra lo zero e comunque il linea in media con il periodo.

Mercoledì 11 dicembre

La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, il cielo potrà risultare a tratti coperto sulle pianure, anche con locali foschie. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie; in pianura foschia o isolati banchi di nebbia in pianura nelle ore fredde con minime tra 1 °C e 4 °C, massime tra 6 °C e 10 °C. Zero termico: in risalita, tra 1600 e 2000 metri. Venti: deboli di direzione variabile o calmi.

Giovedì 12 dicembre

La giornata sarà contraddistinta da condizioni di tempo asciutto, il cielo si potrà vedere spesso coperto in pianura o anche nebbioso al mattino, sarà più soleggiato sui settori alpini.

Temperature: in pianura minime intorno a -1 °C, massime intorno a 5 °C. Zero termico: al mattino intorno a 900 metri, in rialzo al pomeriggio a circa 1800 metri. Venti: calmi. Altri fenomeni: foschia o nebbia in pianura nelle ore fredde. Possibili gelate in pianura.

Venerdì 13 dicembre

L’alta pressione continuerà ad assicurare bel tempo e su tutta la Lombardia prevarrà il cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, nebbia o nubi basse altrove, dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da sudovest.

Le temperature minime e massime continueranno a scendere, zero termico intorno a 1700 metri.

Previsioni weekend 14-15 dicembre

La giornata trascorrerà con un un cielo molto nuvoloso o localmente anche coperto. Le nubi presenti potranno dar luogo a locali brevi e intermittenti precipitazioni. Temperature massime fino a 7 gradi, valori notturni che non subiranno grosse variazioni. Venti deboli.