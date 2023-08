Nerone, temperature alte e afa. Ma in Lombardia arrivano i primi temporali: ecco dove

Milano, 24 agosto 2023 – Nerone è ancora fra noi, ma inizia a dare i primissimi – lievi – segnali di stanchezza. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, il servizio meteo della cittadella della scienza sul Campo dei Fiori a Varese, oggi, giovedì 24 agosto, esclusivamente nelle zone montuose potrebbero fare capolino i primi rovesci e temporali, dopo un’ondata di caldo che ha portato la temperatura nelle aree di pianura lombarde a sfiorare i 40° e lo zero termico ai 5.000 metri.

Giovedì 24 agosto

Per oggi il quadro in gran parte della regione non dovrebbe cambiare, con afa e temperature al di sopra della media del periodo, in linea con quanto abbiamo imparato a conoscere in questi giorni di convivenza con Nerone. Sulla Lombardia, infatti, insistono masse d’aria calda e umida, situazione che durerà ancora oggi e almeno domani, venerdì 25 agosto.

La giornata di oggi sarà generalmente soleggiata al mattino. Successivamente si formeranno cumuli, con rovesci e temporali probabilmente solo in montagna. Il clima sarà ancora molto caldo e afoso. Le temperature non subiranno variazioni o, al massimo, un lieve calo, con massime che potranno arrivare a 36°.

Venerdì 25 agosto

Anche domani siamo attesi da una giornata soleggiata e molto calda. Ancora, nel pomeriggio, comparirà qualche nube, con possibili rovesci e temporali più probabili sulla

Soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio formazione di cumuli e possibili rovesci e temporali più probabili sulla fascia alpina e rari sulla pianura. Sono previste temperature in lieve diminuzione, con massime fino a 35°.

Sabato 26 agosto

La giornata si presenterà inizialmente soleggiata, poi spazio a cumuli con rovesci e temporali più probabili in montagna, ma nella notte anche sul resto della regione. I fenomeni potranno anche essere piuttosto intensi. Meno caldo, con un calo previsto di 4° o 5°.

Il giorno dopo, domenica 27 agosto, rovesci e temporali continueranno a coinvolgere tutta la regione, con fenomeni locali anche di forte intensità.