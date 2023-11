Meteo in Lombardia, si rinforza l’autunno: pioggia fino al weekend (compreso) e calo delle temperature

Dopo il nubifragio che ha colpito Milano facendo esondare il torrente Seveso, sono previsti altri cinque giorni di pioggia sulla Lombardia. Le previsioni danno una probabilità di precipitazioni tra l’80 e il 100 per cento fino a domenica compresa, con temperature minime in sensibile calo. Insomma, chi non l’ha ancora fatto dovrà rassegnarsi ad accendere i termosifoni e mettere il piumino nel letto.

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, nella notte sono previste precipitazioni “deboli sparse su settori orientali e rilievi; dal mattino persistenti per tutto il resto della giornata, in intensificazione nel pomeriggio”. Piogge “moderate diffuse, anche forti su Alpi, Prealpi e sull'Appennino oltre gli 800 metri. Limite delle nevicate molto variabile: inizialmente a circa 1600 metri, poi in salita fino a 2200 metri, in serata in abbassamento a circa 1700 metri”. Temperature minime intorno agli 11 gradi e massime intorno a 13 sull'alta pianura e 15 sulla bassa pianura.

Venerdì cielo coperto al mattino e irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio. Fino al primo mattino piogge moderate diffuse, “localmente forti sui rilievi orientali, in rapida attenuazione ed esaurimento in mattinata. Nel pomeriggio possibili deboli isolate sui settori orientali e meridionali”. Neve oltre i 1.100-1.500 metri. Temperature minime in lieve calo sui settori occidentali, massime in lieve rialzo.

"Sabato inizialmente poco nuvoloso, con copertura in rapido e generale aumento dal mattino fino a molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni deboli tra mattina e primo pomeriggio sui settori orientali, poi diffuse ovnque fino a moderate. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Domenica ovunque coperto con precipitazioni da deboli a moderate diffuse fino al mattino, poi schiarite generali salvo locali addendamenti sulla fascia alpina. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie. Venti moderati occidentali”.