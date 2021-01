Milano, 13 gennaio 2021 - Alla vigilia del vertice convocato dal ministro Francesco Boccia con regioni, Anci e Upi (in programma domani alle 9.30) per fare il punto sul piano vaccini e nuovo Dpcm c'è grande attesa per i nuovi dati sul contagio Covid in Lombardia. Tanto più dopo il monito lanciato stamani in Parlamento dal ministro della Salute Roberto Speranza: "L'epidemia è nuovamente in una fase espansiva" e dopo l'ipotesi, avanzata ieri dal Comitato tecnico scientifico, di mantenere i provvedimenti emergenziali per altri sei mesi. Ipotesi che lasciano pochi dubbi sul prossimo giro di vite che arriverà col nuovo Dpcm. Anche per questo c'è grande attesa per il bollettino covid odierno, dopo che ieri in regione sono stati accertati 1.146 nuovi casi a fronte di 15.964 tamponi processati, con un rapporto nuovi positivi/tamponi che cala di tre punti e si attesta al 7,1% contro il 10% del giorno precedente). Mentre i decessi per Covid sono stati 54 in 24 ore, un numero che porta il totale delle vittine da inizio pandemia in regione a 25.903. E contina la ripresa della pressione sulle terapie intensive: ieri si sono registrati 4 nuovi ricoveri in rianimazione e 119 in più negli altri reparti. Rimane Milano la provincia più colpita, che ieri ha registrato 355 nuovi contagiati, di cui 135 a Milano città. A seguire Mantova (+154), Varese (+144), Brescia (+135); Pavia (+95); Como (+54), Sondrio (+52), Monza e Brianza (+48), Lodi (+39), Lecco (+37), Bergamo (+26). Chiude Cremona che conta sette casi. Vaccino Covid: Lombardia prima per somministrazioni gironaliere

La Lombardia corre sul fronte le vaccinazioni anticovid: sono state 14.717 le dosi iniettate ieri nelle strutture sanitarie, per un totale di 86.260 dall'inizio della campagna e dalla settimana prossima scattano i richiami. In regione ci saranno i primi camici bianchi con ciclo vaccinale completato. Soddisfatto il governatore Attilio Fontana, che su Facebook posta lo schema con i dati per regione e commenta: "La Lombardia ha superato le 100 mila vaccinazioni Anti Covid. Con ordine e senza assembramenti, in linea con il piano regionale, da diversi giorni siamo la prima Regione sia per dato assoluto che per somministrazioni giornaliere. Grazie a tutti gli operatori sanitari per la responsabilita' dimostrata con l'alta adesione volontaria e a tutti gli operatori al lavoro nella prima fase di questa lunga e importante campagna" conclude.

Intanto c'è attesa per le prossime decisioni del governo per contenere i contagi Covid. E' ormai questione di ore e poi prenderà forma il nuovo Dpcm, che sarà in vigore dal 16 gennaio. La Lombardia, inserita fino al 15 gennaio in fascia arancione rischia concretamente una retrocessione in rosso come emerge dai dati, tutti in netto peggioramento. "Prevediamo la conferma delle misure fondamentali già vigenti e il modello per fasce differenziate" ha anticipato il ministro Speranza. Entrando nel merito dei dati, Speranza ha avvertito: "C'è un drammatico mutamento dell'indice di rischio attribuito alle singole regioni: dodici regioni e province autonome sono ad alto rischio, otto sono a rischio moderato, di cui due in progressione a rischio alto nelle prossime settimane, e una sola regione è in questo momento a rischio basso. Quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente, abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure, proporzionali al rischio di una diffusione incontrollata dell'epidemia"

