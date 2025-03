Inzago, prof di musica picchiato da un alunno per un rimprovero: agguato in piazza, Sergio Orlandi preso a calci e pugni

Inzago (Milano), 8 marzo 2025 – Un rimprovero in aula e le minacce verbali. Molte settimane dopo, la terribile aggressione nella piazza del paese: pugni e colpi al professore da un suo alunno quattordicenne e da un amico. Il fatto si è verificato a Inzago la scorsa settimana. L'insegnante è riuscito a sfuggire alla furia degli aggressori, si è allontanato in auto ed è stato medicato in ospedale per una frattura a naso e mascella, con venti giorni di prognosi. Nei confronti del quattordicenne è scattata la denuncia per lesioni alla Procura del Tribunale dei minori. Ancora in via di identificazione il giovane che era con lui, che ha preso parte al pestaggio. Questione di poco: l'intera sequenza, consumatasi a mezzanotte passata, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. La vittima dell'aggressione Sergio Orlandi, noto musicista jazz e insegnante di musica alla media Kennedy di Inzago.

Il racconto

"Stavo rientrando da un concerto e mi sono fermato in piazza perché avevo visto parcheggiata la macchina di un conoscente. Ero appena risalito in auto quando il ragazzo, con l'amico che non conoscevo, si è avvicinato. Non ho pensato assolutamente a nulla di male, ho anche abbassato il finestrino per salutare". Pochi istanti dopo tutto è precipitato. "Il secondo ragazzo ha alzato la sicura e aperto la portiera". Pugni, schiaffi, colpi, il tentativo, fortunatamente a vuoto, di tirare giù il prof dalla macchina. "Una furia spaventosa, agghiacciante". L'uomo è riuscito a reagire, mettere in moto, ingranare la retro e fuggire. Poi l'ospedale e la denuncia. Mentre la giustizia fa il suo corso il caso è sotto esame a scuola, dove ovviamente si mantiene il più stretto riserbo. Il rimprovero che avrebbe scatenato la rabbia del giovane risale a diverso tempo fa: "Lo avevo ripreso perché disturbava e poi l’avevo fatto uscire dalla classe. Mi minacciò". All'episodio era seguito un incontro alla presenza della preside. L'insegnante aveva scelto in quel caso di non sporgere denuncia.