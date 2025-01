Inveruno: ex studente ubriaco spaventa i professori, arrivano i carabinieri

Inveruno, 24 gennaio 2025 – Momenti di tensione all’istituto superiore Marcora di Inveruno, dove i carabinieri sono intervenuti per calmare un ex studente in evidente stato di alterazione.

Il giovane si era presentato a scuola con l’intenzione di salutare i suoi vecchi professori, ma la sua condizione, verosimilmente dovuta a un abuso di alcol, ha rapidamente destato preoccupazione tra il personale scolastico.

Su di giri

Inizialmente, il ragazzo sembrava solo agitato, ma la situazione è presto degenerata. Nonostante i tentativi di docenti e personale di riportarlo alla calma, l’ex studente ha continuato a comportarsi in modo irrequieto, parlando a voce alta e dando vita a discussioni accese. Per quanto non si siano verificati episodi di violenza né danni alla struttura o agli oggetti presenti nell’istituto, il suo atteggiamento ha creato disagio e tensione, disturbando le normali attività didattiche.

Di fronte all’impossibilità di gestire la situazione autonomamente, la scuola ha ritenuto necessario rivolgersi ai carabinieri. Gli uomini dell’Arma sono arrivati rapidamente sul posto e hanno affrontato la questione con professionalità e fermezza.

Tensione sciolta

Fortunatamente, l’ex studente non ha opposto resistenza e, dopo un breve colloquio, ha accettato di lasciare la scuola accompagnato dai militari, senza ulteriori complicazioni. L’episodio, che si è concluso senza conseguenze gravi, evidenzia l’importanza di una gestione tempestiva ed efficace delle situazioni critiche all’interno delle scuole. Il personale dell’istituto Marcora ha dimostrato prontezza e senso di responsabilità, agendo rapidamente per garantire la sicurezza e la tranquillità degli studenti e degli insegnanti.