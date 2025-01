Ubriaco e senza patente fermato su auto rubata

Non si ferma all’alt della Polizia locale. Bloccato poco dopo, era alla guida di un’auto rubata, senza patente e ubriaco. Per questo un uomo di nazionalità marocchina, E.M.S., di 35 anni, per il reato di guida in stato di ebbrezza è stato sanzionato con una multa di 5.100 euro e denunciato a piede libero. Per lui anche tremila euro di sanzioni aggiuntive. L’uomo era alla guida con tasso alcolemico di 1.37 grammi litro, e risultava privo di patente di guida. Nell’auto rinvenuti indumenti di provenienza furtiva, per un valore stimato di circa 300 euro, e due passamontagna.